«Соседям хана»: Дарья и Сергей Пынзарь устроили большой праздник

01 июня 2025, 08:31

Дарья Пынзарь рассказала, как отпраздновала день рождения мужа Сергея

Сергей и Дарья Пынзарь (Фото: Инстаграм*/darya_pinzar86)

В пятницу Сергей Пынзарь отметил свой 41-й день рождения. Его жена Дарья в социальных сетях рассказала, как прошло торжество в курортном городе Алания. Об этом пишет Starhit.







«Вчера вообще все нервы себе вымотала, что тебе подарить. В Алании в этом плане с шопингом проблемы. <…> Хорошенький, красивенький, вот себе мужчину урвала», — поделилась телезвезда.

«Бедные соседи. Соседям хана», — пошутила Дарья.