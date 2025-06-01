«Соседям хана»: Дарья и Сергей Пынзарь устроили большой праздник
Дарья Пынзарь рассказала, как отпраздновала день рождения мужа Сергея
В пятницу Сергей Пынзарь отметил свой 41-й день рождения. Его жена Дарья в социальных сетях рассказала, как прошло торжество в курортном городе Алания. Об этом пишет Starhit.
«Вчера вообще все нервы себе вымотала, что тебе подарить. В Алании в этом плане с шопингом проблемы. <…> Хорошенький, красивенький, вот себе мужчину урвала», — поделилась телезвезда.В итоге она подарила мужу спортивные очки, которые подошли под его главные увлечения: мотоспорт и бег. Бывший участник реалити-шоу «ДОМ-2» признался, что не любит отмечать дни рождения, но супруга настояла на празднике в ресторане. Там друзья преподнесли имениннику большую коробку в золотой обертке. Подарком оказался домашний кинотеатр.
«Бедные соседи. Соседям хана», — пошутила Дарья.Ранее Дарья и Сергей отметили 9-летие сына тематическим праздником под «Игру в кальмара» и «Мортал Комбат».
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