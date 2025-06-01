«Я рыдала каждый день»: Анна Семенович вспомнила провальный отдых с бойфрендом в Доминикане
Анна Семенович вспомнила, как рыдала 12 дней на отдыхе в Доминикане из-за дождей
Анна Семенович призналась, что в молодости тяжело переносила даже маленькие неудачи. Она вспомнила, как 12-дневный отпуск с бойфрендом в Доминикане был испорчен проливными дождями. Об этом пишет Voice.
«И все 12 дней шел просто проливной дождь стеной, невозможно было выйти из номера. Мы бегали под зонтами в каких-то куртках, а летели, думали, жара будет 40 градусов. Я рыдала каждый день, мы ругались, потому что я обвиняла его», — рассказала бывшая солистка группы «Блестящие».На тот момент певице было 24 года. Тогда она не могла контролировать свои эмоции и не осознавала, как важно находить плюсы в любых ситуациях. Однако с возрастом артистка полностью изменила свое отношение: в промозглые дни видит возможность выспаться, помедитировать, побыть наедине с собой в тишине. Такими мыслями она поделилась на отдыхе в Турции, где второй день идут дожди.