«Я рыдала каждый день»: Анна Семенович вспомнила провальный отдых с бойфрендом в Доминикане

01 июня 2025, 07:34

Анна Семенович вспомнила, как рыдала 12 дней на отдыхе в Доминикане из-за дождей

Анна Семенович (Фото: Телеграм/annsemenovich)

Анна Семенович призналась, что в молодости тяжело переносила даже маленькие неудачи. Она вспомнила, как 12-дневный отпуск с бойфрендом в Доминикане был испорчен проливными дождями. Об этом пишет Voice.







«И все 12 дней шел просто проливной дождь стеной, невозможно было выйти из номера. Мы бегали под зонтами в каких-то куртках, а летели, думали, жара будет 40 градусов. Я рыдала каждый день, мы ругались, потому что я обвиняла его», — рассказала бывшая солистка группы «Блестящие».