Нарколог Холдин раскрыл перспективы восстановления лёгких у бывших курильщиков

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Курение наносит огромный вред организму, особенно страдают органы дыхательной системы. О том, могут ли они восстановиться после отказа от нездоровой привычки, и сколько времени это займёт, рассказал главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Улучшения «завязавший» курильщик сможет заметить уже через пару месяцев после отказа от сигарет: одышка и кашель станут меньше. Примерно через полгода к ресничкам, расположенным на слизистой оболочке бронхов, вернётся способность очищать лёгкие, соответственно, снизится риск заражения различными инфекциями», — сказал Виталий Холдин.Кроме того, одним из важнейших последствий отказа от сигарет является уменьшение вероятности онкологических заболеваний.
«Если человек так и не возвращается к сигаретам, то через десять лет риск заболеть раком лёгких у него вдвое меньше, чем у того, кто все эти десять лет продолжал курить», — подчеркнул эксперт.Он также добавил, что электронные гаджеты и устройства для курения не менее вредны, чем обычные сигареты, и при отказе от них организму потребуется такое время для восстановления.
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