Врач Демкина предупредила о риске развития депрессии из-за курения

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Курение может оказать негативное влияние на душевное состояние человека, это связано с воздействием никотина на химические вещества в мозге. Об этом рассказала врач-терапевт, и.о. заведующей филиалом №7 Орехово-Зуевской больницы Любовь Демкина.
«За настроение человека отвечают особые вещества — нейротрансмиттеры. Например, дофамин, серотонин и норадреналин. Дофамин отвечает за удовольствие и удовлетворение. Серотонин участвует в регулировании сна, аппетита и пищеварения, восприятии счастья и боли, а норадреналин помогает справиться со стрессовыми ситуациями, отвечает за концентрацию внимания. Содержащийся в табаке никотин стимулирует выработку норадреналина, и если сначала это «подкрепляет» борьбу со стрессом, то потом, наоборот, загоняет в хронический стресс», — сказала Любовь Демкина.Она объяснила, что норадреналин, вырабатывающийся под воздействием никотина, усиливает тонус сосудов и повышает давление — как при ситуации стресса. Но постоянное пребывание в таком состоянии усиливает тревожность. И чем дольше человек курит, тем чаще происходит спазм сосудов и тем меньше мозг получает кислорода. Из-за этого курильщик может испытывать чувства безнадёжности беспомощности, тесно связанные с депрессией и тревожным расстройством.
«Кроме того, снижение доступа кислорода в мозг увеличивает риски нарушения когнитивных функций и развития деменции», — подчеркнула эксперт.Ещё одной причиной депрессии из-за курения может стать «никотиновое» нарушение сна.
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«Никотин является психоактивным веществом, он возбуждает мозг. Следовательно, может увеличиться время засыпания, уменьшится продолжительность и глубина сна или даже возникнуть бессонница. Из-за невозможности хорошо отдохнуть ночью накапливается усталость, что, в свою очередь, является одним из спусковых механизмов депрессии», — подытожила врач.
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