Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Врач Демкина предупредила о риске развития депрессии из-за курения

Врач Демкина предупредила о риске развития депрессии из-за курения

Терапевт Демкина: Никотин может привести к депрессии и спровоцировать деменцию
Фото: istockphoto.com/Rawpixel

Фото: istockphoto.com/Rawpixel

Оригинал
Курение может оказать негативное влияние на душевное состояние человека, это связано с воздействием никотина на химические вещества в мозге. Об этом рассказала врач-терапевт, и.о. заведующей филиалом №7 Орехово-Зуевской больницы Любовь Демкина.
«За настроение человека отвечают особые вещества — нейротрансмиттеры. Например, дофамин, серотонин и норадреналин. Дофамин отвечает за удовольствие и удовлетворение. Серотонин участвует в регулировании сна, аппетита и пищеварения, восприятии счастья и боли, а норадреналин помогает справиться со стрессовыми ситуациями, отвечает за концентрацию внимания. Содержащийся в табаке никотин стимулирует выработку норадреналина, и если сначала это «подкрепляет» борьбу со стрессом, то потом, наоборот, загоняет в хронический стресс», — сказала Любовь Демкина.
Она объяснила, что норадреналин, вырабатывающийся под воздействием никотина, усиливает тонус сосудов и повышает давление — как при ситуации стресса. Но постоянное пребывание в таком состоянии усиливает тревожность. И чем дольше человек курит, тем чаще происходит спазм сосудов и тем меньше мозг получает кислорода. Из-за этого курильщик может испытывать чувства безнадёжности беспомощности, тесно связанные с депрессией и тревожным расстройством.



«Кроме того, снижение доступа кислорода в мозг увеличивает риски нарушения когнитивных функций и развития деменции», — подчеркнула эксперт.
Ещё одной причиной депрессии из-за курения может стать «никотиновое» нарушение сна.

«Никотин является психоактивным веществом, он возбуждает мозг. Следовательно, может увеличиться время засыпания, уменьшится продолжительность и глубина сна или даже возникнуть бессонница. Из-за невозможности хорошо отдохнуть ночью накапливается усталость, что, в свою очередь, является одним из спусковых механизмов депрессии», — подытожила врач.
Читайте также:

Акцию «Ёлка желаний» впервые организовали в Детском центре в Красногорске

Медосмотры на рабочих местах прошли уже 8 тыс. жителей Подмосковья

Врачи Детского центра Рошаля спасли девочке почти оторванный эскалатором палец
#орехово-зуево
#минздрав мо
#курение
#депрессия
#врач
Акцию «Ёлка желаний» впервые организовали в Детском центре в Красногорске
05 декабря 2024, 14:25

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье по предновогодней традиции дали старт ежегодной акции «Ёлка желаний». Впервые она организована в Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля, сообщил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
«Вместе с депутатом Госдумы Сергеем Колуновым, нашими бойцами, командой администрации, депутатским корпусом, представителями социальных учреждений, силовым блоком и предпринимателями прочитали написанные в открытках пожелания маленьких пациентов. Это самые заветные мечты, которые обязательно должны исполняться под Новый год», – отметил Смирнов.


Он рассказал, что шестилетний Гриша загадал получить игрушечный трактор с прицепом, девятилетняя Милена – робота-собаку. Ребятам уже вручили подарки.

Читайте также:

Врачи Детского центра Рошаля спасли девочке почти оторванный эскалатором палец

Онлайн-услугу аттестации медиков Подмосковья оснастили сервисом предпроверки

Молодогвардейцы из Серебряных Прудов сдали кровь для Зарайской больницы
#здоровье
#здравоохранение
#новый год
#праздник
#дети
#дкц
#красногорск
#дмитрий волков
#ёлка желаний
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медосмотры на рабочих местах прошли уже 8 тыс. жителей Подмосковья
05 декабря 2024, 14:24

Фото: пресс-служба Мосособлдумы

Уже порядка 8 тыс. жителей Подмосковья прошли осмотры и диспансеризацию на рабочих местах. Об этом стало известно на заседании профильного комитета Мосособлдумы, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«На совещании обсудили вопросы сбережения здоровья трудоспособных жителей. Речь шла о том, как снизить риски развития различных заболеваний у сотрудников предприятий. За 11 месяцев текущего года диспансеризацию и профосмотры прошли почти 3,5 млн. человек», – говорится в сообщении.
Чтобы повысить охват медицинскими осмотрами, в области проводятся различные мероприятия. Так, в этом году в ходе Единых дней диспансеризации по субботам на осмотры пришли порядка 75 тыс. человек. Для жителей отдалённых населённых пунктов и работников предприятий организуют передвижные медицинские комплексы. Благодаря им осмотры прошли 101 тыс. человек.

Читайте также:

В Подмосковье за два года проведут капремонт 47 учреждений соцзащиты

​Онлайн-услугу аттестации медиков Подмосковья оснастили сервисом предпроверки

Молодогвардейцы из Серебряных Прудов сдали кровь для Зарайской больницы
#мособлдума
#медосмотр
#подмосковье
#московская область
#диспансеризация
#здоровье
#здравоохранение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врачи Детского центра Рошаля спасли девочке почти оторванный эскалатором палец
05 декабря 2024, 12:31

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Годовалая девочка засунула левую руку в движущуюся ленту эскалатора и получила серьёзную травму указательного пальца, повреждённую конечность спасли врачи Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорске, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В результате травмы палец был вывихнут и сломан, для лечения потребовалось оперативное вмешательство.

«Перед операцией мы тщательно очистили рану от черной масляной смазки эскалатора, а затем приступили к реконструкции пальца. Сначала мы вправили вывих, потом сопоставили костные фрагменты и зафиксировали специальной спицей, введённой сквозь палец. Следующим этапом было восстановление сухожилия разгибателя, далее восстановление кожных покровов», — рассказал врач травматолог-ортопед Дмитрий Купцов.
Он отметил, что операция продолжалась около трех часов и прошла успешно. Кровообращение в пальце восстановилось.

Сейчас девочка продолжает лечение в стационаре, ей предстоит реабилитация для восстановления чувствительности и двигательной функции пальца.

Читайте также:

Онлайн-услугу аттестации медиков Подмосковья оснастили сервисом предпроверки

Врач рассказала, как бороться с сальными нитями на лице

Молодогвардейцы из Серебряных Прудов сдали кровь для Зарайской больницы
#дкц
#врачи
#девочка
#операция
#ребёнок
#минздрав мо
#красногорск
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Онлайн-услугу аттестации медиков Подмосковья оснастили сервисом предпроверки
05 декабря 2024, 10:33

Фото: istockphoto.com/Pornpimone Audkamkong

Сервис предпроверки подключили к услуге подмосковного госпортала по аттестации медицинских и фармацевтических работников Московской области, сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
«Медицинские работники Подмосковья могут через областной портал госуслуг подать заявление на присвоение квалификационной категории и получить результат. Теперь эта услуга оптимизирована: добавлен сервис предпроверки ранее поданного заявления. Этот сервис поможет уменьшить количество отказов из-за дублирования заявлений», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.
Услуга по аттестации медработников размещается в разделе «Личные документы» — подразделе «Документы для отдельных случаев». Заявитель должен авторизоваться, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы. Затем необходимо будет пройти очное тестирование.

Читайте также:

Для пользователей платформы «Мой экспорт» упростили оплату услуг

Жители Подмосковья оформили за неделю около 8,5 тыс. соцкарт

Жителям Подмосковья рассказали, как записаться к нотариусу через «Госуслуги»
#цифровизация
#медицина
#здравоохранение
#мингосуправления мо
#надежда куртяник
#московская область
#подмосковье
#госуслуги
#портал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач рассказала, как бороться с сальными нитями на лице
Дерматолог Пашкова: с сальными нитями следует бороться кислотами и энзимами
05 декабря 2024, 10:25

Фото: iStock/fizkes

С сальными нитями, образующимися в области носа, лба и подбородка, можно бороться при помощи уходовых средств, таких как кислоты и энзимы. Об этом сообщила врач-дерматолог сети клиник «Семейная» Александра Пашкова. По ее словам, убрать эти кожные образования полностью и навсегда невозможно, так как их выработка — естественный процесс для любых типов лица.
«Важно, чтобы средства ухода были подобраны под ваш тип кожи. Кроме того, препарат с активами в уходе должен быть один — нельзя сочетать между собой кислоты, ретинол и энзимы, иначе это запустит обратную защитную реакцию, и кожа начнет вырабатывать еще больше кожного сала», — приводит «Вечерняя Москва» слова специалиста.
Тем временем стало известно, что в 2024 году средний чек на косметику для ухода увеличился на 5%. Как рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская в беседе с АГН «Москва», покупатели стали смотреть не только на стоимость косметических средств, но и на сервис, качество и уникальность.

Экономист отметила, больше всего выросли цены на косметику для ухода за телом — 15,7%, для очищения лица — на 18,5%, уход за волосами — на 13% и дезодоранты — 10,6%.

Читайте также:

Врач назвала симптомы рака полости рта

Врач Позднякова объяснила, как отличить грипп от ОРВИ

Врач развеяла мифы о противозачаточных
#москва
#качество
#врач
#цены
#сервис
#покупатели
#симптомы
#кожа
#уход
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Молодогвардейцы из Серебряных Прудов сдали кровь для Зарайской больницы
05 декабря 2024, 10:13

Фото: пресс-служба администрации г.о. Серебряные Пруды

Кровь для нужд Зарайской больницы сдали в рамках донорской акции члены движения «Молодая гвардия Единой России» из Серебряных Прудов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Донорская акция была проведена в преддверии Дня добровольца. Молодогвардейцы из Серебряных Прудов проявили свою активную гражданскую позицию и пополнили банк крови Зарайской больницы», — говорится в сообщении.
Донорская кровь и её компоненты необходимы для спасения пострадавших в дорожных авариях, при лечении пациентов с ожогами и сильной кровопотерей, а также онкологических больных и новорождённых.

Сдать кровь может любой желающий старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. Подробная информация о донации размещена на сайте Московского областного центра крови.

Читайте также:

Жителей Серебряных Прудов предупредили об отключении электричества 6 декабря

Гостей парка в Серебряных Прудах приглашают сыграть в настольные игры

В Серебряных Прудах поймали похитителя мобильного телефона
#донор
#донорская кровь
#молодая гвардия
#серебряные пруды
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В областном онкодиспансере состоялся мастер-класс по хирургии при помощи 3D технологий
05 декабря 2024, 09:19

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Доктор медицинских наук, заведующий отделением онкоурологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И. П. Павлова Сергей Рева провёл для специалистов Московского областного онкологического диспансера мастер-класс по хирургии с применением эндоскопической 3D системы с объёмной визуализацией, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Мы провели лапароскопическую операцию с использованием эндоскопической системы 4 поколения. У неё есть функция объемной визуализации. Высокое качество изображения с точной фокусировкой и отображением мельчайших деталей повысило эффективность работы онкоурологов», — сообщил заведующий отделением онкоурологии № 3 областного онкодиспансера Владимир Шаповалов.
Московский областной онкологический диспансер является специализированным лечебным учреждением третьего уровня в Московской области, предоставляющим современные специализированные услуги, включая высокотехнологичную хирургию, химиотерапию, радиотерапию и паллиативную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями.

В учреждении есть всё необходимое для точной диагностики и лечения различных видов рака, а также современное медицинское оборудование, новейшие медицинские и информационные технологии.

Читайте также:

В детском центре в Красногорске малышке вернули способность есть

Подмосковные врачи вернули ребёнку дар речи, потерянный из-за коронавируса

В областном онкодиспансере провели более двух тысяч исследований на рентген-комплексе
#врачи
#качество
#технологии
#оборудование
#медицинское оборудование
#минздрав мо
#мастер-класс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач назвала симптомы рака полости рта
Онколог Исакова: симптомами рака полости рта могут быть хрипотца и комок в горле
04 декабря 2024, 18:24

Фото: iStock/shironosov

Симптомами рака полости рта являются красные и белые очаги на слизистой, которые затем перерастают в опухоль, а также хриплый голос, комок в горле, проблемы с глотанием и речью и подвижность зубов. Об этом сообщила врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова. По ее словам, раковая опухоль быстро растет и распространяется на соседние ткани.
«Злокачественные новообразования полости рта и ротоглотки встречаются относительно редко — менее 10 случаев на 100 тыс. человек в год. Причиной их развития считают табак в различных формах — жевательный, в виде сигарет, а также употребление крепкого алкоголя, инфицирование вирусом папилломы человека, особенно 16-м и 18-м типами», — пояснила эксперт в беседе с «Известиями».
При этом некоторые из этих симптомов могут быть предвестниками и других заболеваний — тревожного расстройства или депрессии. К примеру, комок в горле или кашель могут являться соматическими проявлениями этих расстройств, рассказала врач-невролог, отоневролог Мария Шаповалова в разговоре с «Газетой.Ru».
«К неврологу могут прийти пациенты от разных врачей. Главное то, что они были многократно обследованы на предмет своих жалоб у профильных специалистов, но причина так и не была найдена. К нам часто приходят люди от кардиолога. У меня много пациентов, у которых единственным проявлением тревожного расстройства являются кризовые повышения давления до 200 мм. рт. ст. на фоне хорошо подобранной гипотензивной терапии», — поделилась она.
Врач отметила, что в первую очередь при болях в какой-то части тела нужно идти к профильному специалисту, искать проблему в этой области. Однако если боль мигрирует по всему телу, то, скорее всего, она связана с тревогой.

Читайте также:

Врач развеяла мифы о противозачаточных

Врач Позднякова объяснила, как отличить грипп от ОРВИ

В детском центре в Красногорске малышке вернули способность есть
#эксперт
#грипп
#врач
#человек
#пациенты
#люди
#табак
#тела
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В детском центре в Красногорске малышке вернули способность есть
04 декабря 2024, 18:19

Фото: телеграм-канал ДКЦ

Врачи Детского клинического центра им. Л. Рошаля в Красногорске вылечили девочку, не способную принимать пищу. Об этом сообщается в телеграм-канале клиники.
В центр поступила двухлетняя малышка, которая не могла проглатывать пишу, так как постоянно давилась. Врачи выявили у неё врождённую патологию – расщелину гортани первой степени.
«Подобная патология устраняется только хирургическим путем. Во время операции врачи выполнили пластику гортани с помощью стационарного ларингоскопа и эндоскопических инструментов. Гортань ушили двумя саморассасывающимися швами», – говорится в сообщении.
Фото: телеграм-канал ДКЦ

Все манипуляции проводились без разрезов, через рот маленькой пациентки. Поэтому послеоперационный период протекал без осложнений, проводилась симптоматическая терапия.

Сейчас девочка выписана домой. Она ест, как все дети.

Читайте также:

Орехово-зуевские хирурги спасли жизнь пациента с тромбозом сосудов мозга

Подмосковные врачи вернули ребёнку дар речи, потерянный из-за коронавируса

Около 30 тыс. пациентов уже получили помощь в реутовском филиале МОНИКИ
#дкц
#дети
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
#красногорск
#врачи
#пациенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате