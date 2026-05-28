Порноактриса Реутова после сексуального рабства и наркотической зависимости встала на путь истинный
Общественник Багиров рассказал о реабилитации экс-порноактрисы Реутовой
Общественный деятель Нурлан Багиров опубликовал свежее видео с участием бывшей порноактрисы и мастера спорта по художественной гимнастике Юлии Реутовой. На кадрах, которые показал «Стархит», девушка молится в храме, а затем прогуливается вместе с мамой.
В сопроводительном сообщении Багиров с радостью отметил позитивные изменения в состоянии Юлии. По его словам, с божьей помощью она встала на путь исправления.
«Друзья, по воле Всевышнего уже можно сказать: наша Юля расцветает. Улыбка на ее лице снова начинает освещать наш серый мир», — написал Нурлан в личном блоге, подчеркнув, что девушка по-настоящему любит мир и эту жизнь.Багиров добавил, что теперь она начнет преподавать уроки гимнастики, пока его команда будет оказывать артистке всяческую поддержку.
За свою карьеру Реутова выступала в разных странах, демонстрировала талант в шоу «Минута славы», а также запомнилась телезрителям участием в реалити‑проекте «ДОМ‑2». Однако позже девушка попала под влияние владельца стриптиз-клуба, который накачивал ее запрещенными веществами и ограничивал свободу. Впоследствии Юлия начала сниматься в фильмах для взрослых, а позже оказалась в Тайланде «в руках» у другого мужчины, который продавал ее за деньги богатым клиентам и платил зарплату наркотическими дозами.