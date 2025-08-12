Гонорар уехавшей из России Аллы Пугачевой упал в два раза

12 августа 2025, 18:58

Алла Пугачева (Фото: Инстаграм*/alla_orfey)

Уехавшая из России Алла Пугачева этим летом впервые за долгое время снизила стоимость своих выступлений. Как сообщает Kp.ru, певица получила 150 тысяч евро за концерт в Латвии, что вдвое меньше ее прежнего гонорара — последние десять лет он оценивался в 350 тысяч евро.