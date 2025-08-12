Гонорар уехавшей из России Аллы Пугачевой упал в два раза
Уехавшая из России Алла Пугачева этим летом впервые за долгое время снизила стоимость своих выступлений. Как сообщает Kp.ru, певица получила 150 тысяч евро за концерт в Латвии, что вдвое меньше ее прежнего гонорара — последние десять лет он оценивался в 350 тысяч евро.
Возможная причина — пошатнувшееся здоровье звезды, которое не позволяет ей часто летать. Примадонна предпочитает выступать там, где находится в данный момент. Вот уже некоторое время она ведет кочевой образ жизни, постоянно переезжая с семьей с места на место. Следующая остановка — Кипр.
Также отмечается, что артистка пытается зарабатывать на музыкальных стриминговых сервисах, на которых выпускает свои новые и старые песни. При этом за рубежом ее просят исполнять только советские хиты. На концертах она запрещает фото- и видеосъемку для соцсетей и прочего распространения.
Напомним, с 2022 года певица живет за границей. Ранее она заявляла, что не планирует возвращаться в Россию, а также позволяла себе резкие высказывания в адрес соотечественников.
