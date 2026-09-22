Гонорары Михайлова могут признать общими: юрист раскрыл детали раздела имущества
В случае развода Стаса Михайлова с супругой Инной концертные гонорары и другие доходы артиста, полученные за годы брака, могут попасть под раздел. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Эмиль Халимов.
Поводом для обсуждения стала публикация Инны Михайловой о возможном расставании. При этом юридически супруги пока остаются в браке. Из-за наличия двух несовершеннолетних дочерей оформить развод через ЗАГС они не смогут — вопрос придется решать в суде.
По словам Халимова, ключевым фактором при разделе имущества станет наличие брачного договора. Если его нет, действует законный режим совместной собственности: имущество, приобретенное супругами во время брака, как правило, считается общим независимо от того, на кого оно оформлено.
Юрист отметил, что отдельное внимание может быть уделено доходам Михайлова от творческой деятельности. Исключительные права на созданные песни сами по себе разделу не подлежат, однако деньги, полученные во время брака от использования результатов интеллектуальной деятельности, могут рассматриваться как совместный доход супругов.
«Концертные гонорары и авторские отчисления за 15 лет брака суд будет рассматривать как совместные деньги», — заявил Халимов.При этом имущество, которое принадлежало супругам до брака, а также полученное в подарок или по наследству, по общему правилу остается личным. Однако с недвижимостью, приобретенной до брака, ситуация может оказаться сложнее.
Например, если в доме во время семейной жизни проводилась масштабная реконструкция или капитальный ремонт за счет общих средств и стоимость недвижимости существенно выросла, суд может рассмотреть вопрос о признании ее совместным имуществом.
Отдельные правила действуют в отношении имущества детей. Одежда, музыкальные инструменты и другие вещи, приобретенные для несовершеннолетних дочерей, разделу между супругами не подлежат и остаются у того родителя, с которым будут жить дети. Вклады, оформленные на девочек, принадлежат непосредственно им.
Также суд при определенных обстоятельствах может отступить от принципа равенства долей, если этого требуют интересы несовершеннолетних детей.
Еще один важный момент касается периода раздельного проживания. Имущество, приобретенное каждым из супругов уже после фактического прекращения семейных отношений, суд может признать личным, а не совместным.
По словам юриста, после развода требование о разделе имущества можно заявить в течение трех лет — срок отсчитывается с момента, когда бывший супруг узнал или должен был узнать о нарушении своего права.