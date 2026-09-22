Гонорары Михайлова могут признать общими: юрист раскрыл детали раздела имущества

22 сентября 2026, 14:33

Юрист объяснил, как могут поделить имущество Стаса Михайлова при разводе

Стас Михайлов (Фото: Instagram* / @stas_mihailoff)

В случае развода Стаса Михайлова с супругой Инной концертные гонорары и другие доходы артиста, полученные за годы брака, могут попасть под раздел. Об этом NEWS.ru рассказал юрист Эмиль Халимов.





Поводом для обсуждения стала публикация Инны Михайловой о возможном расставании. При этом юридически супруги пока остаются в браке. Из-за наличия двух несовершеннолетних дочерей оформить развод через ЗАГС они не смогут — вопрос придется решать в суде.



По словам Халимова, ключевым фактором при разделе имущества станет наличие брачного договора. Если его нет, действует законный режим совместной собственности: имущество, приобретенное супругами во время брака, как правило, считается общим независимо от того, на кого оно оформлено.



Юрист отметил, что отдельное внимание может быть уделено доходам Михайлова от творческой деятельности. Исключительные права на созданные песни сами по себе разделу не подлежат, однако деньги, полученные во время брака от использования результатов интеллектуальной деятельности, могут рассматриваться как совместный доход супругов.





«Концертные гонорары и авторские отчисления за 15 лет брака суд будет рассматривать как совместные деньги», — заявил Халимов.