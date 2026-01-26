«Гонорары — не сразу»: Анастасия Стежко объяснила, почему спокойно уходит на паузы в карьере

26 января 2026, 20:47

Актриса Анастасия Стежко готова жертвовать ролями ради жизни вне съемок

Анастасия Стежко (Фото: Instagram* / @nastya_stezhko)

Актриса Анастасия Стежко, известная по сериалам «Вампиры средней полосы», «Дылды» и «Берёзка», призналась, что больше не стремится сниматься без остановки. Об этом сообщает «Леди Mail».





По словам артистки, со временем её приоритеты изменились, и сегодня она осознанно допускает паузы в карьере ради семьи и личного развития.



Стежко отметила, что в начале профессионального пути была готова полностью посвятить себя работе, однако сейчас для неё важны время с близкими и внутренний баланс.





«В начале карьеры я была готова целиком отдавать себя работе, а сейчас у меня уже есть и другие ценности — семья, время с близкими. На которые не находилось бы времени, если бы я снималась круглый год 24/7. К тому же паузы нужны для саморазвития, для того, чтобы наполняться новыми знаниями и впечатлениями. Так что перерывы в съемках лично для меня — обычное дело. Просто надо уметь грамотно планировать свое время и находить, чем занять себя в такие периоды. Ну и финансово быть к ним готовой, не проматывая гонорары в первые же дни после зарплаты», — рассказала актриса.