«Палец в рот не клади»: Бузова остро ответила Киркорову на публичное поздравление

26 января 2026, 20:39

Ольга Бузова резко ответила на слова Филиппа Киркорова в честь дня рождения

Ольга Бузова (Фото: Instagram* / @buzova86)

Недавно Ольге Бузовой исполнилось 40 лет, и с юбилеем её публично поздравил Филипп Киркоров. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Артист записал эмоциональное обращение, в котором отметил энергию, харизму и красноречие именинницы, а также не обошёлся без фирменного флирта.





«О, моя дорогая, бесценная, моя невероятная Оленька! Слава Богу, что я родился раньше — успел насладиться твоим восхождением, твоей энергией и твоим красноречием, ведь тебе палец в рот не клади… Иначе все об этом будут говорить. Твоя энергия — это просто термоядерный реактор, который заряжает всех вокруг. Но мне важно, чтобы ты отдыхала. Представь, что у тебя выходной. Как бы ты его провела? И куда мне подъехать? Целую, любимая», — сказал Киркоров.

«Мне палец в рот не клади лучше… Особенно, когда есть еще люди», — сказала она.