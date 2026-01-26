«Как и все артисты»: Лиза Моряк ответила на упрёки из-за съёмок у мужа
Актриса Лиза Моряк рассказала, платят ли ей за роли в фильмах Сарика Андреасяна
Лиза Моряк прокомментировала слухи о том, что снимается в проектах своего мужа, режиссёра Сарика Андреасяна, без гонораров. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Из-за частого участия актрисы в его фильмах и сериалах она нередко сталкивается с хейтом — некоторые считают, что супруги работают вместе, чтобы экономить на оплате других артистов.
Однако Моряк подчеркнула, что получает оплату за свою работу наравне с коллегами.
«Безусловно (получаю гонорары), как и все артисты!», — заявила актриса.Также Лиза отметила, что её всё чаще узнают на улице, и поделилась личными наблюдениями о том, откуда она берёт энергию и мотивацию.