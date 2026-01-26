Достижения.рф

«Как и все артисты»: Лиза Моряк ответила на упрёки из-за съёмок у мужа

Актриса Лиза Моряк рассказала, платят ли ей за роли в фильмах Сарика Андреасяна
Лиза Моряк (Фото: Instagram* / @moryakliza)

Лиза Моряк прокомментировала слухи о том, что снимается в проектах своего мужа, режиссёра Сарика Андреасяна, без гонораров. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



Из-за частого участия актрисы в его фильмах и сериалах она нередко сталкивается с хейтом — некоторые считают, что супруги работают вместе, чтобы экономить на оплате других артистов.

Однако Моряк подчеркнула, что получает оплату за свою работу наравне с коллегами.

«Безусловно (получаю гонорары), как и все артисты!», — заявила актриса.
Также Лиза отметила, что её всё чаще узнают на улице, и поделилась личными наблюдениями о том, откуда она берёт энергию и мотивацию.
Софья Метелева

