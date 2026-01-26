Прохор Шаляпин резко ответил на выпады Кушанашвили

26 января 2026, 19:45

Прохор Шаляпин (Фото: Telegram @aChaliapin)

Журналисту Отару Кушанашвили нужно научиться терпимости и не завидовать успеху своих коллег. Об этом в разговоре с Общественной Службой Новостей заявил певец Прохор Шаляпин.





Кушанашвили ранее утверждал, что стремительный взлет популярности Шаляпина был во многом обусловлен поддержкой влиятельного покровителя, имя которого он не раскрыл. В ответ на это Шаляпин заявил, что точка зрения журналиста — это лишь его личное мнение, а не неоспоримая истина.





«Отар может говорить и предполагать все что угодно. Тем более это его профессия. Но могу одно точно сказать: не стоит завидовать более успешным коллегам, у каждого в шоу-бизнесе свой путь, свои сложности и свои, если уж на то пошло, покровители. Не нужно распространять недостоверную информацию», — пояснил артист.