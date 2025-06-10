Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 16-летием

Старшей дочери Ксении Бородиной, Марусе, исполнилось шестнадцать лет
Ксения Бородина ( Фото Instagram*: @borodylia )

Старшая дочь Ксении Бородиной, Маруся, сегодня отмечает 16-летие. По этому случаю телеведущая опубликовала трогательное поздравление в социальных сетях.



Бородина назвала материнство даром Божьим и отметила, что Маруся всегда ждала ее из командировок, чтобы пообщаться на кухне.

«Ты показала, какими могут быть дети: любящими, спокойными, добрыми, ласковыми», — написала Ксения.
Она пожелала дочери всегда сиять и никогда не унывать.

*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).

Виктория Иванченко

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