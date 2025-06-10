Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 16-летием
Старшей дочери Ксении Бородиной, Марусе, исполнилось шестнадцать лет
Старшая дочь Ксении Бородиной, Маруся, сегодня отмечает 16-летие. По этому случаю телеведущая опубликовала трогательное поздравление в социальных сетях.
Бородина назвала материнство даром Божьим и отметила, что Маруся всегда ждала ее из командировок, чтобы пообщаться на кухне.
«Ты показала, какими могут быть дети: любящими, спокойными, добрыми, ласковыми», — написала Ксения.Она пожелала дочери всегда сиять и никогда не унывать.
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