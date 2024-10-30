Горбашов не захотел допускать Гулькину к работе над фильмом о группе «Мираж»

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Гитарист и лидер нынешнего состава группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что никто не нуждается в участии бывшей солистки коллектива Натальи Гулькиной в работе над фильмом о группе.
Он объяснил, что Гулькина лишь говорит об участии в работе над проектом для того, чтобы о ней вспомнили, при этом серьёзно работать она не желает.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров раскритиковал идею снимать сериал про группу «Мираж», объяснив, что делать подобный контент в России принимаются из-за нехватки сценарных идей.
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«Мы обойдёмся без услуг бывших участников в создании фильма. Есть серьёзные кинокомпании, у нас есть предложения, которые мы обсуждаем, рассматриваем. Гулькина и Суханкина опять хотят зацепиться за инфоповод, чтобы о себе напомнить. Но никто из них договариваться и цивилизованно работать не хочет. Не хотят договариваться — никто и не будет. Для фильма достаточно показать со спины, что кто-то пришёл, спел, — дальше поклонники сами додумают», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Горбашов.
Ранее кинокритик Давид Шнейдеров раскритиковал идею снимать сериал про группу «Мираж», объяснив, что делать подобный контент в России принимаются из-за нехватки сценарных идей.
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Мелисса Тимофеева