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Горбашов не захотел допускать Гулькину к работе над фильмом о группе «Мираж»

Фото: iStock/Katerina Sisperova

Фото: iStock/Katerina Sisperova

Гитарист и лидер нынешнего состава группы «Мираж» Алексей Горбашов заявил, что никто не нуждается в участии бывшей солистки коллектива Натальи Гулькиной в работе над фильмом о группе.
Он объяснил, что Гулькина лишь говорит об участии в работе над проектом для того, чтобы о ней вспомнили, при этом серьёзно работать она не желает.

«Мы обойдёмся без услуг бывших участников в создании фильма. Есть серьёзные кинокомпании, у нас есть предложения, которые мы обсуждаем, рассматриваем. Гулькина и Суханкина опять хотят зацепиться за инфоповод, чтобы о себе напомнить. Но никто из них договариваться и цивилизованно работать не хочет. Не хотят договариваться — никто и не будет. Для фильма достаточно показать со спины, что кто-то пришёл, спел, — дальше поклонники сами додумают», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Горбашов.



Ранее кинокритик Давид Шнейдеров раскритиковал идею снимать сериал про группу «Мираж», объяснив, что делать подобный контент в России принимаются из-за нехватки сценарных идей.

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#шоу-бизнес
Юрист Соловьёв допустил пожизненный срок для P. Diddy
30 октября 2024, 15:41

Фото: iStock/txking

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв высказал мнение о том, что скандально известному рэперу P. Diddy, которого обвиняют в торговле людьми, педофилии и изнасилованиях, может грозить пожизненное лишение свободы.
«Составов преступлений ему вменяется немало. По законам США каждое преступление человека рассматривается в рамках отдельного судебного процесса, а не в рамках общего судебного производства. Поэтому у американцев нет частичного сложения сроков наказания и верхней планки срока, к которому может быть приговорён человек», — разъяснил в беседе с RT Соловьёв.

А в Кузбассе будут судить гражданина за убийство одного подростка и попытку расправиться ещё с двумя.

«В ходе конфликта причинил ножом 16-летнему подростку колото-резаное ранение грудной клетки, от которого тот скончался на месте происшествия. Обвиняемый причинил ножевые ранения находившимся на месте событий 14 и 17-летним подросткам. С телесными повреждениями различной степени тяжести они были госпитализированы, где им своевременно была оказана квалифицированная помощь», — приводит «Сiбдепо» сообщение пресс-службы СУ СКР по Кузбассу.

Ранее сообщалось, что P. Diddy были предъявлены новые иски: к громкому делу добавляются обвинения в изнасиловании двух несовершеннолетних, подростка 17 лет и мальчика 10 лет.

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Инсульт вызвал у Ливанова трудности в речи и проблемы с ногами
Shot: Василию Ливанову грозит паралич из-за инсульта
30 октября 2024, 14:02

Василий Ливанов (Фото: сайт Кремля)

Ухудшилось состояние заслуженного и народного артиста Василия Ливанова, сообщает канал SHOT. В результате последнего инсульта у актера начались серьезные проблемы с ногами и речью.
Летом Ливанову исполнилось 89. Около двух недель назад ему вызвали скорую из-за риска четвертого инсульта. Тогда же провели осмотр и поставили диагноз: серьезные поражения головного мозга.

Последний инсульт привел к тому, что одна нога у Ливанова «отнялась». Теперь передвигаться по квартире своими силами ему почти невозможно. Актер вынужден пользоваться ходунками.

Врачи сделали все возможное, чтобы предотвратить полный паралич, однако не смогли помочь с трудностями в речи. Главный совет: спокойствие и отдых. Ливанову также назначили пройти курс логотерапии.

Супруга Василия Ливанова говорит, что в настоящее время муж идет на поправку и настроен оптимистично.

«Он восстанавливается. Все неплохо», — утверждает Елена Ливанова.

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#инсульт
#актёр
#диагноз
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Звезду «Интернов» Александра Ильина экстренно прооперировали
SHOT: звезду сериала «Интерны» Ильина экстренно прооперировали в Москве
30 октября 2024, 12:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Вокалисту российской панк-группы «План Ломоносова» и актеру Александру Ильину сделали экстренную операцию после госпитализации с аппендицитом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Актер, известный по роли Семена Лобанова в сериале «Интерны», попал в больницу после того, как пожаловался на резкие боли в животе. Его госпитализировали в НИИ им. Склифосовского, где подтвердили аппендицит.

Согласно информации канала, операция по удалению аппендицита прошла планово. В настоящий момент Ильин восстанавливается в своей палате.

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#больница
#госпитализация
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Актёра «Интернов» Ильина госпитализировали
29 октября 2024, 22:39

Фото: iStock/ byryo

Актёр сериала «Интерны» Александр Ильин был экстренно госпитализирован из-за жалоб на сильные боли.
Медики выявили у звезды приступ аппендицита и рекомендовали провести экстренную операцию, сообщает «5-tv.ru».

Подробности о состоянии здоровья артиста в настоящий момент уточняется.

Александр Ильин — российский актер театра и кино, а также по совместительству вокалист и автор текстов панк-группы «План Ломоносова». Он обрёл массовую популярность благодаря роли Семена Лобанова в сериале «Интерны».

Артист принадлежит к актерской династии Ильиных. Он снимался во множестве проектов, например, в таких фильмах и сериалах, как «Изображая жертву», «Ваша честь», «Царь», «Трасса», «Закрыть гештальт» и «Чернобыль».

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#актёр
#звёзды
#медики
#артист
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Шнейдеров объяснил резкую критику идеи снимать сериал про группу «Мираж»
29 октября 2024, 20:40

Фото: iStock/varunyu suriyachan

Кинокритик Давид Шнейдеров раскритиковал идею снимать сериал про группу «Мираж», объяснив, что делать подобный контент в России принимаются из-за нехватки сценарных идей.
Также он отметил, что надеющаяся на съёмки фильма о группе певица Наталья гулькина страдает манией величия.

«Про «Комбинацию» сериал сняли, про «Иванушек» — фильм, про группу «Король и Шут», так почему бы не снять фильм про «ДДТ», Киркорова и далее по списку. Новых идей нет — значит вперёд! У солистки группы «Мираж» мания величия. Эта отвратительная музыка с тупыми словами: «Музыка нас связала, тайною нашей стала» — абсолютная графомания», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шнейдеров.

Ранее кинопродюсер Артур Аствацатрян рассказывал, что российские актёры испытывают трудность по нахождению работы за границей, в частности в Голливуде во многом из-за языкового барьера.

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#музыка
#фильм
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#актеры
#съёмки
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Суд разрешил Гуфу давать концерты на время расследования
29 октября 2024, 18:57

Фото: iStock/ Pattanaphong Khuankaew

Рэперу Гуфу (Алексею Долматову) разрешили проводить концерты во время того, как ведётся расследование уголовного дела о драке и грабеже.
Это сообщил адвокат музыкального исполнителя Сергей Жорин во время интервью РБК. По словам юриста, одно из ограничений, полученных Гуфом — запрет приезжать на место происшествия, контактировать со свидетелем и потерпевшим.

Алексей Долматов может выезжать из города, проводить концерты и заниматься разного рода законной деятельностью без ограничений. Адвокат Жорин также рассказал, что рэперу одели электронный браслет на ногу для отслеживания его перемещений. Инициатором установки браслета выступила УФСИН по Московской области.

Напомним, что 23 октября Гуфа задержали за драку в Апрелевке. Алексей Долматов избил полицейского и забрал у него телефон.

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«Перекрестная зависимость»: Нарколог рассказал про психическое расстройство Гуфа
Нарколог Казанцев: Гуф так и не стал трезвым, у него коморбидное расстройство
29 октября 2024, 18:15

Алексей «Гуф» Долматов (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Рэперу Гуфу (настоящее имя — Алексей Долматов) надели электронный браслет и на время поместили в реабилитационный центр, об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Ранее музыкант устроил драку в бане и неадекватно вёл себя на допросе у следователя и во время разговора с приставами.

Врач-нарколог, главный врач медицинского центра «Зависимость 24» Алексей Казанцев в беседе с «Радио 1» сообщил, что Гуф так и не стал абсолютно трезвым.
«Бывших наркоманов не существует, и Гуф об этом знает и говорит. Он не стал абсолютно трезвым — у него перекрестная зависимость — алкоголь. И довольно часто он попадет в СМИ, когда конфликтует с женой (он говорит, что в нем просыпается Алик, приходят какие-то не очень здоровые идеи, появляется агрессивное поведение). То есть зависимый может не держать аффекта, особенно при употреблении психоактивных веществ, чем является и алкоголь тоже», — сказал эксперт.

По его словам, этот диагноз называется «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением какого-то вещества».
«И когда человек «на отмене», долго не принимает, есть психоэмоциональные качели, тогда появляется раздражительность на пустом месте, злобность, неусидчивость, астения. Вокруг видится, что все во всем виноваты, тебя не любят, не уважают и недооценивают. На любую провокацию зависимый может вполоборота завестись», — объяснил нарколог.

Он подчеркнул, что такое состояние нельзя оставлять «просто так», что этим нужно заниматься, ведь любой наркозависимый знает, что рано или поздно может произойти срыв, даже на фоне употребления алкоголя.
«Для этого нужны препараты, который назначает врач, индивидуальная психотерапия, группы взаимопомощи, которые Гуф отрицает. Кстати, он сам не отрицал, что, возможно, у него есть какой-то психиатрический диагноз. Это так называемые коморбидное расстройство», — заключил Казанцев.

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#рэп
#шоу-бизнес
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Два новых обвинения против Пи Дидди: изнасилование мальчика и подростка, подробности
Пи Дидди обвинили в изнасиловании 10-летнего мальчика и 17-летнего подростка
29 октября 2024, 18:02

Пи Дидди (Фото: соцсети П. Дидди)

Американскому рэперу и музыкальному продюсеру Пи Дидди (P. Diddy), настоящее имя которого Шон Комбс, предъявлены новые иски: к громкому делу добавляются обвинения в изнасиловании двух несовершеннолетних, подростка 17 лет и мальчика 10 лет. Оба иска были отправлены в суд Нью-Йорка адвокатом Тони Базби и приняты к рассмотрению.
После ареста Пи Дидди и нашумевших подозрениях о его негативном влиянии на американского певца Джастина Бибера, в интернете появляется все больше шокирующих деталей о возможных жертвах рэпера.

Один из пострадавших сообщил, что был начинающим актером, который встречался с музыкальными продюсерами в надежде продвинуть себя. В 2005 году, когда ему было 10 лет, Комбс подсыпал ребенку в напиток наркотическое вещество и тот потерял сознание. Придя в себя, мальчик был ужасно напуган, но не мог никому ничего рассказать из-за угроз Пи Дидди.

Второй истец заявил, что в 2008 Комбс склонил его к сексуальным актам на своем шоу «Making the Band». Будучи более взрослым, чем прошлая жертва, подросток попытался найти выгоду в ситуации и согласился молчать о случившемся, если у него будут особые привилегии при участии в шоу. Однако Пи Дидди не стал его слушать, исключив юношу из конкурса. По словам пострадавшего, Комбс мешал его карьерному росту в индустрии на протяжении 7 лет.

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#суд
#подросток
#шоу
#мальчик
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Дирижёр Башмет через суд выгнал бывших жильцов из своей элитной квартиры в Москве
29 октября 2024, 15:03

Фото: iStock/designer491

Знаменитый дирижёр и альтист Юрий Башмет выгнал бывших жильцов из своей элитной квартиры в центре Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «МК: срочные новости».
Отмечается, что музыкант владеет апартаментами в особняке «Саввинское подворье» на Тверской улице. Он подал иск в Тверской суд Москвы о выселении людей, которые ранее занимали купленную им в 2008 году недвижимость. В квартире проживали шесть жильцов, которые отказались съехать добровольно. Однако суд занял сторону Башмета и постановил выселить людей.

Также стало известно, что дирижёр в течение 16 лет оплачивал коммунальные платежи за себя и шесть бывших собственников.

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#жильё
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