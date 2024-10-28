Инстасамка станет голосом группы «Ленинград»

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Российская музыкальная исполнительница и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) может стать солисткой группы «Ленинград», сообщает директор рэп-исполнительницы.
По данным Телеграм-канала Mash, основатель музыкальной группы «Ленинград» Сергей Шнуров уже провёл переговоры с Инстасамкой. В обозримом будущем они планируют выпустить совместный альбом — первый для группы за последние шесть лет.
Он также рассказал о планах выпустить альбом для Дарьи Зотеевой, но будет ли музыка выпущена совместно с «Ленинградом», директор не уточнил.
Концертный директор группы «Ленинград» также подтвердил информацию о ведущихся переговорах с Инстасамкой, сообщает ТАСС.
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«Информация правдива. Пока ведем переговоры. Сейчас они на финальной стадии», — передаёт директор Инстасамки.
Он также рассказал о планах выпустить альбом для Дарьи Зотеевой, но будет ли музыка выпущена совместно с «Ленинградом», директор не уточнил.
«Планируется альбом — совместный или не совместный, пока непонятно, на стадии обсуждения», — отметил он.
Концертный директор группы «Ленинград» также подтвердил информацию о ведущихся переговорах с Инстасамкой, сообщает ТАСС.
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Ольга Енгалычева