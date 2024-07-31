Горбашов рассказал об эпохальной поездке группы «Мираж» с Джигурдой в Париж

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Лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов поделился впечатлениями от совместной поездки коллектива с актёром Никитой Джигурдой в Париж.
Он отметил, что во Франции своей дружеской компанией они так весело проводили время, что их чуть не задержали полицейские.
Ранее музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев заявил, что шансов у певицы Натали на возвращение популярности будет больше, если исполнительница возобновит написание новых хитов.
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«Это была эпохальная поездка во Францию! Наш двенадцатиметровый лимузин, арендованный для съёмок, заглох на одной из узких улочек Парижа. Мы пили шампанское, танцевали и пели. До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которым не повезло (или повезло) оказаться в тот вечер в районе «Мулен Руж». Чудо, что вызванная полиция не забрала нас в участок», — рассказал в беседе с Газета.ру Горбашов.
Ранее музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев заявил, что шансов у певицы Натали на возвращение популярности будет больше, если исполнительница возобновит написание новых хитов.
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Мелисса Тимофеева