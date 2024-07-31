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Горбашов рассказал об эпохальной поездке группы «Мираж» с Джигурдой в Париж

31 июля 2024, 19:35
Фото: iStock/bluejayphoto

Фото: iStock/bluejayphoto

Лидер и гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов поделился впечатлениями от совместной поездки коллектива с актёром Никитой Джигурдой в Париж.
Он отметил, что во Франции своей дружеской компанией они так весело проводили время, что их чуть не задержали полицейские.

«Это была эпохальная поездка во Францию! Наш двенадцатиметровый лимузин, арендованный для съёмок, заглох на одной из узких улочек Парижа. Мы пили шампанское, танцевали и пели. До полусмерти напугали пассажиров метро, а заодно и прохожих, которым не повезло (или повезло) оказаться в тот вечер в районе «Мулен Руж». Чудо, что вызванная полиция не забрала нас в участок», — рассказал в беседе с Газета.ру Горбашов.



Ранее музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев заявил, что шансов у певицы Натали на возвращение популярности будет больше, если исполнительница возобновит написание новых хитов.

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Заявила об изнасиловании и оказалась в розыске: как многодетную мать из Дома-2 «травят» бывшие
31 июля 2024, 18:09

Фото: iStock/tuaindeed

Последние 10 месяцев были непростыми для бывшей участницы проекта «Дом-2» Юлии Колисниченко-Салибековой. Она обвинила бывшего возлюбленного Оганеса Ванояна в насилии, но тот подал на неё в суд за клевету и начал преследовать.

История знакомства


Оганес и Юлия познакомились совершенно случайно в Смоленской области. В тот день экс-участница телестройки Юлия Салибеков попала в аварию — её машина вылетела в кювет.

«Я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто переживал. Очень много было звонков и сообщений. Действительно, такая ситуация очень необычная, нестандартная», — сказала Юлия на видео в своем телеграм-канале.

Оганес был свидетелем этого ДТП. Он бросился на помощь: вызвал эвакуатор, а затем отвёз девушку и её детей в гостиницу, в которой работал. После такого необычного знакомства между Оганесом и Юлией завязался роман, они провели вместе несколько дней. Однако за столь короткое время между ними произошёл конфликт, который привёл к вмешательству правоохранительных органов. Девушка обвинила своего нового возлюбленного в серьёзном преступлении.

«Полтора месяца спустя она приезжает и пишет на меня заявление о том, что я её изнасиловал», — рассказывал Оганес.


Угрозы и запугивание


Узнав нового друга получше, девушка попросила его помочь ей проучить бывшего мужа Тиграна Салибекова. Ваноян рассказал, как однажды Юлия, спросила у него:

«Я смотрю, по твоим татуировкам видно, что ты был судим?». Он ответил: «Да, я был судим. Было дело по молодости». Тогда она сказала: «У меня есть бывший муж, он меня терроризирует. Давай ты мне поможешь подкинуть ему наркотики, а я тебе заплачу за это».

Оганес отказался участвовать в сомнительной схеме. После этого девушка уехала в Москву, а через полтора месяца написала на него заявление, обвинив в изнасиловании и шантаже. По словам Ванояна, она также угрожала ему.

«Я твою морду везде покажу. Я в пиаре — Бог, богиня. И занимаюсь этим больше 10 лет. Я тебе такую рекламу сделаю, ты офигеешь», — писала Юлия.

После написанного заявление, Оганес потерял работу и оказался под угрозой нового срока. Однако в ходе разбирательств стражи порядка не нашли состава преступления и уголовное дело в отношении Оганеса Ванояна возбуждать отказались.

Судебные разбирательства


Юлия хотела наказать Оганеса, но сама столкнулась с серьёзными проблемами с законом — мужчина тоже написал на неё заявление. Против девушки завели уголовное дело.



«Сейчас я в федеральном розыске, у меня подписка о невыезде. Как такое могло произойти? Я не нарушала закон. Оганес меня терроризирует, я не могу поменять номер телефона, потому что там все мои рабочие контакты, я занимаюсь рекламой уже 12 лет. К тому же, ко мне привязано всё. Это не просто ссора между девочкой и мальчиком, а что-то серьёзное происходит в Гагаринском управлении. Я не видела материала, не писала объяснительную, а мне уже избирают меру пресечения. Как так?» — возмущается Колисниченко-Салибекова.

31 июля звезда «Дома-2» поехала на допрос. Она заявила о готовности дать любые показания, лишь бы обидчик оставил её в покое.

«У меня нет денег на хорошего адвоката или телохранителей. Прошу просто подъехать туда мужчин и защитить меня. Потому что можно брызнуть кислотой в лицо, проколоть колёса, пока я там буду, чтобы, когда вернусь с детьми, я разбилась. Этого я боюсь», — говорит Юлия.


Сейчас у Юлии почти нет клиентов, которые бы покупали у неё рекламу, так как на заказчиков сразу же обрушивается поток негатива. В социальных сетях создаются чаты, где пользователи высмеивают детей девушки.

«Они одержимы идеей разрушить мою жизнь, оставить без дохода и средств к существованию, чтобы мы с сыновьями голодали», — сообщила Колисниченко-Салибекова со слезами на глазах.

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«Пустая и каждый день пьет»: бывший Бузовой раскрыл тайны певицы и причины краха романа
Экс-возлюбленный Бузовой Лебедев впервые прокомментировал их расставание
31 июля 2024, 16:25

Фото: соцсети А. Бузовой

Несколько лет назад Ольга Бузова отправилась искать свою вторую половинку на телешоу «Замуж за Бузову». За сердце девушки боролись сразу несколько мужчин. Выбор певица сделала в пользу бизнесмена-сыровара Дениса Лебедева, однако их романтические отношения продлились недолго. Что стало причиной расставания пары и какие тайны о бывших влюбленных стали достоянием общественности расскажет редакция «Радио 1».

Лебедев о разрыве с Бузовой


На шоу «proПУСК» сыровар Лебедев приоткрыл занавес своих любовных отношений с Ольгой Бузовой. Он признался, что расстаться друзьями с певицей у него не получилось. По его словам, Бузова озвучивала ему свои претензии, опасения и подозрения, а поговорить и выяснить все заботящие пару вопросы не было возможности.

При этом, отметил Лебедев, он испытывает к экс-возлюбленной теплые, дружеские чувства.

Бузова злоупотребляет спиртным


Между делом сыровар высказался и о пагубном пристрастии теледивы. Он заявил, что алкоголь действительно является проблемой для его бывшей пассии.

«Это её проблема. Каждый день мы пили вино. Я не пил вообще тогда, но, представляешь, находиться в компании любимого человека и не поддерживать его в каком-либо действии… Это неправильно», — поделился Лебедев.

Фото: соцсети А. Бузовой

Бузова и политика


Лебедев пожелал Бузовой обрести свое женское счастье, однако обратил внимание на то, что из-за успешной карьеры ей будет сложно найти подходящего мужчину.

«Ей может быть равен только кто-то из политиков. Но она нужна что ли какому-то политику? Она как женщина в этом плане пустая», — заявил Лебедев.

Фото: соцсети Д.Лебедев

Бузова уличила Лебедева во лжи


После финала шоу «Замуж за Бузову» артистка и Лебедев продолжили общение. Они проводили вместе много времени и даже отправились в романтическое путешествие.

Однако вскоре в Сети стали всплывать факты обмана Лебедевым телеведущей. Оказалось, что сыровар якобы еще до участия в проекте заключил договоренности с рекламодателями о том, что победит на шоу Бузовой, женится на ней и поможет компаниям раскрутиться. В СМИ пишут, что план сыроеда практически удался: благодаря сотрудничеству избранник певицы получал деньги на подарки, роскошные свидания, ездил с личным водителем и т.д.
«Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал ещё никто... После выхода шоу, и по мере развития отношений, начали всплывать факты обмана и лжи, на которые я пыталась не обращать внимания, думая, что это наговоры от сплетников! Но вскоре начали появляться уже прямые доказательства этого всего. К сожалению, все, что так долго муссируют СМИ, оказалось горькой правдой», — комментировала Бузова разрыв с Лебедевым.
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#алкоголь
#соцсети
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#шоу-бизнес
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«Тупая жаба»: настоящие причины развода Лазаревой и Шаца, почему она вынуждена продавать ношенные футболки
Лазарева продает личные вещи на аукционе: как живет знаменитость
30 июля 2024, 17:51

Фото: соц сети Т.Лазаревой

Покинувшая Россию телеведущая Татьяна Лазарева* не смогла найти постоянного источника дохода за рубежом и стала продавать на аукционе свои личные вещи. Пользователи Сети раскритиковали артистку за ее антироссийскую позицию и оскорбительно выразились о ее деятельности в Европе. О том, как живет Лазарева* и что о ней говорят бывшие коллеги по сцене – в материале «Радио 1».

Где и как живет Лазарева*


Бывшая ведущая О.С.П. – студии покинула Россию более двух лет назад. Она обосновалась в Испании, где первое время зарабатывала на рекламе в социальных сетях. Однако дела у российской артистки в Европе не задались. Вскоре после присвоения ей статуса иноагента, Лазарева*, прежде критикующая Россию, сделала неожиданное заявление.

«Если бы мне тогда сказали: «Ты потеряешь всё: профессию, деньги, закончишь иноагентом никому не нужным за границей, я бы сказала: «Да ну его на ...», – призналась телеведущая.

Лазарева* продает вещи на аукционе


Фото: соц сети Т.Лазаревой

Лазарева* выставила на аукцион свои личные вещи под предлогом сбора средств для 40 «несчастных украинских детишек», которых надо немедленно отправить поправлять здоровье в лагерь, расположенный в Карпатах. Артистка предлагает купить собственноручно изготовленные вышивки и подставки, не первой свежести футболку с надписью «Боже, храни оппозицию», обложку для паспорта и даже штопор для вина.

В Сети Лазареву* раскритиковали за аукцион


Общественность возмутилась тому, что теледива просит за все предметы, в том числе штопор и поношенную футболку, по 100 евро. В искренность намерения помочь детям комментаторы не верят и связывают проведение аукциона с тем, что деньги нужны самой Лазаревой*.

«У неё денег не хватит — приплачивать, чтоб это брали... А детей вообще подальше держать надо от всего, что предлагает эта продажная шваль».
«Тупая жаба, считавшая себя очень умной, и уверенная, что мир крутится вокруг Патриков и её задрипанной жизни. А теперь у самой штопор в …», – пишут возмущенные пользователи Сети.


Артисты о Лазаревой*


Фото: соц сети А. Кучеры

После начала СВО на территории Украины Лазарева* сделала вопиющее заявление. Она сообщила, что каждый раз испытает радость, когда видит информацию о нападении беспилотников ВСУ на российские города. Слова телеведущей прокомментировал ее бывший коллега по сцене Оскар Кучера.

«Ты мразь, Таня, ничем не отличающаяся от фашистов. Как грустно», — заявил Оскар.

Рок-музыкант и основатель группы «Парк Горького» Александр Маршал отреагировал на заявление артистки риторическим вопросом: «Таня, ты дура?».


Развод Лазаревой* и Шаца**


Одним из распространенных слухов о том, почему разошлись Лазарева* и Шац**, стало утверждение о том, что артистка принимает антидепрессанты и страдает психическим расстройством. Это якобы являлось причиной частых ссор в паре и недопониманий. Уже после того, как артисты покинули Россию, Лазарева* опубликовала пост с обручальными кольцами и сопроводила его подписью: «Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов».

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#всу
#иноагенты
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SHAMAN: жалобы поклонников, скандал в Уссурийске и конфликт со звездами эстрады
30 июля 2024, 15:11

Фото: Радио 1

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) недавно вошел в список наиболее востребованных эстрадных исполнителей, на его концерты продается больше всего билетов.
О том, почему зрители концерта в Сочи пожаловались на исполнителя, какое «звание» вновь получил SHAMAN, и как в Кремле отреагировали на его недавний митинг-концерт у посольства США, расскажет редакция «Радио 1».

На что пожаловались зрители концерта SHAMAN в Сочи


22 июля состоялось выступление SHAMANA в Сочи. Его концерт посетили около 2000 зрителей, однако многие были возмущены из-за высокой стоимости билетов — цена места на последнем ряду составляла 6000 рублей.

Одна из местных жительниц также пожаловалась на отсутствие скидок для пенсионеров и малоимущих граждан. Уточняется, что некоторые воспользовались тем, что концертный зал «Фестивальный» не имеет герметичных стен, что позволило слушать исполнение песен SHAMAN с улицы, где собралось много людей.

SHAMAN получил новое «звание»


SHAMAN вошел в список наиболее востребованных отечественных эстрадных исполнителей в этом году вместе с народным артистом России Григорием Лепсом, о чем пишет KP.RU. Уточняется, что на концерты певцов продается больше всего билетов.

Рейтинг был составлен на основе графика гастролей и количества выступлений. Первое место разделили SHAMAN и Лепс, а второе место досталось лидеру группы «Руки Вверх!» Сергею Жукову. Тройку лидеров замкнула Полина Гагарина. Издание признало ее самой востребованной исполнительницей России.

Скандал в Уссурийске из-за песни «Я русский»


В одном из кафе Уссурийска произошел скандал из-за творчества SHAMANA. В заведении отказались включать песню «Я русский», несмотря на то что персонал заведения предоставляет возможность заказать воспроизведение песни за определенную плату. Посетитель попытался выяснить причину отказа, однако объясняться администрация заведения отказалась.

После данного инцидента мужчина потребовал проверить владельцев и работников кафе.

Митинг-концерт исполнителя SHAMAN у посольства США: реакция Кремля


19 июля у здания посольства США в Москве состоялся концерт-митинг певца SHAMAN. Собравшиеся люди держали плакаты и пели хит SHAMAN «Я русский». В Кремле прокомментировали данное мероприятие.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Ярослав Дронов, известный под сценическим псевдонимом SHAMAN, поступил правильно, проведя данный митинг-концерт. Представитель Кремля подчеркнул, что певец выразил свою гражданскую позицию тем образом, который для него наиболее доступен.

Песков заключил, что американские дипломаты никак не отреагировали на концерт исполнителя, потому что на сегодняшний день, фактически, нет двусторонних отношений между Россией и Соединенными Штатами.

Звезды российского шоу-бизнеса бойкотируют SHAMANA на эстраде


Успех российского автора и исполнителя песен Ярослава Дронова буквально прогремел на российской эстраде. Однако на отечественной эстраде далеко не все коллеги SHAMANA поддерживают с ним хорошие отношения.

На одном из мероприятий стало известно о конфликте между Дроновым и другими российскими певцами. На опубликованных в сети кадрах выступления, на котором присутствовали Кристина Орбакайте, Александр Ревва, Леонид Агутин, Игорь Крутой и многие другие, можно заметить, как во время финальной песни от SHAMANA отвернулись почти все стоявшие на сцене, исключением был только Николай Басков. Дронов же покинул сцену, не дожидаясь завершения песни.

«Петь с Шаманом — это словно пропахнуть беляшами из столовой», — сказал один из выступающих за кулисами артистов (цитата по «Царьграду»).
Стоит отметить, что восходящая звезда российской сцены продолжает покорять новые вершины и в скором времени примет участие в этно-опере «Князь Владимир».

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#концерт
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«Пугачева – живой труп»: кто призвал «похоронить» примадонну и за что она угрожает Гогену Солнцеву
Ала Пугачева: концерт в Юрмале, письма Гогену Солнцеву и болезненный вид
30 июля 2024, 15:06

Фото: соцсети А. Пугачевой

Певица Алла Пугачева 28 июля впервые за длительное время посетила светское мероприятие. Она стала гостем на финальном концерте фестиваля «Рандеву» в Юрмале. О том, какое заявление сделала примадонна и что ей пожелал украинский артист во всеуслышание расскажет редакция «Радио 1».

Пугачева посетила концерт в Юрмале


28 июля состоялся финальный концерт Лаймы Вайкуле в рамках фестиваля «Рандеву» в Юрмале. Почетными гостями мероприятия стали Алла Пугачева и ее супруг Максим Галкин*. Примечательно, что первый день фестиваля был посвящен «поддержке Украины».


Внешний вид Пугачёвой


Фото: соцсети А. Пугачевой

Примадонна прибыла на мероприятие в эпатажном наряде. 75-летняя артистка надела мини-шорты, пиджак и завершила образ черной шляпой с широкими полями. Позируя для прессы, Пугачева заявила, что после публикации ее фото общественность начнет говорить: «Ой, она (Пугачева – прим. ред) умирает.

Что Верка Сердючка сказала Пугачевой


На фестивале в Юрмале присутствовал украинский артист Андрей Данилко, наиболее известный под псевдонимом Верка Сердючка. Со сцены певец обратился к Пугачевой, пожелал ей здоровья и призвал ее никого не слушать.

«Боже! Алла Борисовна, здравствуйте. Мы живем в сложные времена. И я не могла не приехать и не поддержать Лайму. Алла Борисовна, а вам здоровья и счастья! Никого не слушать, только меня», — сказал артист.

Фото: соцсети А. Данилко

Отметим, что украинский исполнитель стал единственным, кто проигнорировал негласное правило фестиваля не использовать русскую речь. Другие участники фестиваля всячески избегали изъяснений на русском языке.


Экс-депутат о «похоронах Пугачевой»


Экс-депутат Роман Худяков назвал Аллу Пугачеву «живым трупом» и призвал похоронить ее и супруга Максима Галкина*.
«Давайте уже похороним Пугачёву и Галкина! Надо отдавать себе отчёт – эти люди умерли! <…> Для них деньги и недвижимость важнее Родины. Именно поэтому они для меня, для моей семьи, для нашего народа, для всех тех, кто сегодня с Россией, мертвы!», – завил политик.

Он также высказался об отсутствии у Пугачевой статуса иноагента.

«Мы будем требовать пересмотреть статус Пугачёвой – разумеется, она должна быть признана иноагентом. И даже нос не должна совать в нашу страну. «Живой труп» пусть существует за рубежом», – возмутился Худяков.

Пугачева угрожает Гогену Солнцеву


Фото: соцсети Г. Солнцева

Ранее в СМИ писали, что поклонники Аллы Пугачевой обеспокоены внешним видом артистки. Блогер Пранкер Сорян усомнился и в удовлетворительном состоянии ее здоровья. Он предположил, что Пугачева страдает деменцией. По его словам, на некоторых кадрах видно, что Пугачева ведет себя так, будто не узнает мужа. Накануне стало известно еще об одной странности в поведении артистки.

По заявлению шоумена Гогена Солнцева, Пугачева звонит ему, интересуется его семейными делами и угрожает.

«Алла Боруховна звонит, угрожает <…>. Голос вроде как ее. Но я не беру трубку и боюсь перезванивать ей, когда она наговорила такие гадости», — объяснил Солнцев.

Была ли собеседницей шоумена сама примадонна неизвестно. Однако стоит отметить, что ранее певица была замечена в симпатиях к молодым мужчинам, а Гоген Солнцев славится любовью к пожилым женщинам.

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Пугачева посетила спектакль Козловского в Латвии
30 июля 2024, 14:07

Фото: iStock/Muenz

Певица Алла Пугачева приехала на моноспектакль актера Данилы Козловского, который состоялся в Латвии. Об этом пишет Telegram-канал «Звездная пыль».
Козловский был очень рад увидеть Примадонну на своем спектакле и признался ей в любви прямо со сцены, а после исполнил её хит «Любовь, похожая на сон».

«Праздник души и таланта подарил нам Данила Козловский. Моноспектакль FRANK привел все в восторг. Спасибо», — написала Пугачева в соцсети.

Козловский в свою очередь поблагодарил ее за присутствие на мероприятии.

Напомним, в конце мая Пресненский суд Москвы снова встал на сторону актёра Данилы Козловского, который подавал иск о защите чести и достоинства к главе «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталию Бородину, обвинившему артиста в дискредитации ВС РФ.

Ранее Бородин направил в Генпрокуратуру заявление с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации ВС РФ. Он утверждал, что актёр покинул Россию после начала СВО и высказывался против проведения спецоперации на своих страницах в соцсетях.

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Юрист оценил шансы Галкина* на снятие статуса иноагента через Верховный суд
Юрист Карабанов: перспектива Галкина* оспорить статус иноагента ‎«маловероятна»
30 июля 2024, 11:18

Максим Галкин* (Фото: maxgalkinru / Instagram**)

Комик и пародист Максим Галкин* подал в Верховный суд России жалобу на отказ снять с него статус иноагента.
Российский адвокат, правозащитник и общественный деятель, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры» Карабанов Александр Львович в беседе с «Радио 1» оценил перспективу юмориста Максима Галкина* оспорить в суде статус иноагента.

«У Максима Галкина* нет никаких шансов оспорить в суде статус иноагента. Признание иностранным агентом выносит Министерство юстиции Российской Федерации на основании проверки. Необходимо понимать, что оно является одной из ветвей власти, как и Верховный суд. Жаловаться на решение власти на власть смысла никакого нет», — объяснил Карабанов.

Адвокат рассказал, что в России были случаи, когда у граждан получалось снять статус иноагента. По его словам, удавалось это сделать не через суд, а через повторное обращение в Министерство юстиции.

Напомним, что в 2022 году Максим Галкин* публично осудил СВО и переехал в Израиль вместе с семьей. Артист финансировал боевиков ВСУ, отправляя им средства, вырученные за свои концерты за границей. В сентябре 2022 года Минюст признал Галкина* иноагентом.

Ранее спикер Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал, что у иноагентов есть шанс избавиться от этого статуса, если они откажутся от подачек других стран.

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*физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

* *соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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Продюсер Бабичев раскрыл метод вернуть Натали былую популярность
Продюсер Бабичев рекомендовал певице выпускать новые треки
29 июля 2024, 19:21

Фото: iStock/Eagletail Music

Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев заявил, что шансов у певицы Натали на возвращение популярности будет больше, если исполнительница возобновит написание новых хитов.
«Если сейчас она действительно соберётся и вплотную займется карьерой, думаю, у неё всё будет хорошо. Но на старом материале, конечно, будет тяжеловато, нужно найти в себе силы записать что-то новое, и желательно, чтобы это стояло в ряду с остальными её хитами», — пояснил в беседе с NEWS.ru Бабичев.

Ранее певец Григорий Лепс в социальных сетях опубликовал снимок с 18-летней возлюбленной Авророй Кибой на отдыхе в Турции. Пара сфотографировалась за столом. На фото 62-летний артист в голубой рубашке с короткими рукавами и очках обнимает свою возлюбленную и улыбается.

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#шоу-бизнес
#песня
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Kp.ru: Сергей Бурунов начал встречаться с бизнес-вумен Екатериной Леви
29 июля 2024, 18:29

Фото: VKFest 2024

Сергей Бурунов, популярный актер и завидный холостяк, наконец-то нашел свою вторую половинку. Недавно он был замечен с Екатериной Леви, загадочной бизнесвумен из известной семьи. Слухи об их романе активно обсуждаются, а сама пара предпочитает держать свои отношения в секрете. Рассказываем все подробности этого неожиданного союза.

«Актер с тысячей лиц»


Сергей Бурунов — один из самых востребованных актеров современного кинематографа. Зрители наслаждаются его яркими ролями в проектах «Полицейский с Рублевки», «Мылодрама», «Домашний арест» и «Последний богатырь». Гонорар артиста за съемочный день стартует от 500 тыс. руб. Несмотря на свою популярность и профессиональные успехи, Бурунов долгое время оставался одиноким.

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Личная жизнь


Личная жизнь актера всегда привлекала внимание, в СМИ не раз появлялась информация о его предполагаемых романах. Бурунову приписывали отношения с актрисами Нонной Гришаевой и Анной Уколовой, а также с его директором Анастасией Сайфулиной. Однако сам актер сосредоточился на карьере и признавался, что в молодости у него было много бурных интрижек, от которых он устал. В последние годы он расставил приоритеты в пользу работы, что привело к его долгому одиночеству. Не исключено, что причина неудач в личной жизни также была связана с душевными травмами.

«Предательство простить можно, но сложно. Это должно пройти время, потому что душевные травмы заживают, как вы знаете, нескоро. Там йодом не помажешь», — как-то заметил актер.

Роман с Леви


Однако недавно ситуация изменилась. В мае 2024 года Бурунов был замечен в компании Екатерины Леви. Летом пара посетила музыкальный фестиваль в Баку, где Бурунов обнимал Екатерину за талию, делал с ней селфи и наслаждался временем в ее компании. Поползли слухи. После этого Сергей и Екатерина были замечены на премии МХТ. Сначала многие думали, что Екатерина — просто приятельница актера, но недавние наблюдения подтвердили: у Бурунова роман с этой загадочной брюнеткой.

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«Достойная девушка»


Екатерина Леви, 35-летняя предпринимательница, владеет предприятиями по бытовому обслуживанию, таким как химчистка, стирка и уборка, сообщает «КП». Она из состоятельной семьи. Ее отец, Семен Леви, был крупным чиновником и экс-замминистра природных ресурсов, который скончался три года назад. Екатерина ведет закрытый образ жизни, ее социальные сети недоступны для посторонних. По словам кастинг-директора одной из кинокомпаний, Екатерина — «умная, образованная и достойная девушка». Несмотря на то что сами Бурунов и Леви не комментируют свои отношения, уже ходят разговоры о возможной свадьбе.

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