Продюсер Бабичев раскрыл метод вернуть Натали былую популярность

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Музыкальный критик, продюсер Евгений Бабичев заявил, что шансов у певицы Натали на возвращение популярности будет больше, если исполнительница возобновит написание новых хитов.
«Если сейчас она действительно соберётся и вплотную займется карьерой, думаю, у неё всё будет хорошо. Но на старом материале, конечно, будет тяжеловато, нужно найти в себе силы записать что-то новое, и желательно, чтобы это стояло в ряду с остальными её хитами», — пояснил в беседе с NEWS.ru Бабичев.
Ранее певец Григорий Лепс в социальных сетях опубликовал снимок с 18-летней возлюбленной Авророй Кибой на отдыхе в Турции. Пара сфотографировалась за столом. На фото 62-летний артист в голубой рубашке с короткими рукавами и очках обнимает свою возлюбленную и улыбается.
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Мелисса Тимофеева