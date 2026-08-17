Гордон обвинила участников «Большого куша» в жестокости после приступа у Сильваши

17 августа 2026, 13:28

Катя Гордон возмутилась реакцией участников шоу на состояние Светланы Сильваши

Катя Гордон (Фото: Instagram* / @katyagordon)

Катя Гордон резко высказалась в соцсетях о коллегах по шоу «Большой куш» после инцидента со Светланой Сильваши. Во время последнего выпуска после испытания с напитками у жены Тимура Хайдарова произошёл отёк Квинке — выяснилось, что у неё аллергия на мёд.





Светлане потребовалась экстренная медицинская помощь. Из-за тяжёлого состояния она не смогла присутствовать на церемонии обмена чемоданами. В итоге участники воспользовались её отсутствием и вместе с Катей Гордон исключили Сильваши из игры.



Гордон призналась, что была шокирована происходящим и в какой-то момент вообще перестала воспринимать ситуацию как часть реалити-шоу. По словам юриста, некоторые участники продолжали шутить и обсуждать вылет Светланы, несмотря на то что ей в этот момент оказывали медицинскую помощь.





«Когда Света лежала с анафилактическим шоком на асфальте, рядом продолжала хохотать компания, упиваясь планами на выгон игрока. Я подумала только одно: "Как вы мелко живёте..." Честно говоря, я так испугалась, что забыла про игру вовсе», — написала Гордон.

«Есть игра, а есть реальная смертельно опасная ситуация и вопить на всю страну о своей доброте и не подойти к человеку, которому делают 4 укола гормонов от отёка гортани... в этом весь наш гнилой шоу-бизнес и блогосфера», — заявила юрист.