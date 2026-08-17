Яна Чурикова высказалась о тренде на нездоровую худобу

17 августа 2026, 12:53

Телеведущая Яна Чурикова призвала девушек не сравнивать себя со звёздами

Яна Чурикова (Фото: Instagram* / @yana_chu)

Яна Чурикова решила высказаться на фоне нового витка популярности экстремальной худобы. В последние дни в соцсетях активно обсуждают Кейт Бэкинсейл, Ариану Гранде и Дженну Ортегу — поклонники переживают из-за заметных изменений во внешности голливудских актрис.





В ответ 47-летняя телеведущая опубликовала собственное фото в купальнике — без попыток скрыть особенности фигуры. Чурикова призналась, что ей самой знаком культ чрезмерной худобы: в юности она уже сталкивалась с расстройством пищевого поведения и последствиями экстремального похудения.



По словам Яны, бодипозитив, который ещё недавно активно обсуждали в медиа, постепенно уступил место новой моде на очень худую фигуру. Телеведущая считает, что такой тренд может снова заставить девушек постоянно сравнивать себя с картинками из соцсетей и думать, что с ними что-то не так.





«Девочки, если вы не такие худые, как какая-то селеба, перестаньте докапываться до себя! С вами всё нормально! Нам в лентах нужны разные формы тел, потому что мы созданы разными!» — заявила Чурикова.