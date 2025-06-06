Гордон раскрыла секрет стройности после третьих родов
Певица Катя Гордон рассказала, что сбросила лишний вес с помощью уколов
Катя Гордон откровенно рассказала о том, как ей удалось быстро вернуться в форму после рождения третьего сына. 44-летняя юрист и певица призналась, что использовала специальные препараты.
«После третьего ребенка я худела с помощью уколов. Не вижу особого смысла это скрывать», — заявила Гордон.Она подчеркнула, что всегда была стройной и не хочет менять свою концепцию. Девушка призвала не принимать опрометчивых решений и худеть под контролем врачей.
Также она отметила, что «любовь к себе» не должна быть оправданием для нездорового образа жизни.
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