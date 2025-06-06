Гордон раскрыла секрет стройности после третьих родов

06 июня 2025, 18:16

Певица Катя Гордон рассказала, что сбросила лишний вес с помощью уколов

Екатерина Гордон ( Фото Instagram*: @katyagordon )

Катя Гордон откровенно рассказала о том, как ей удалось быстро вернуться в форму после рождения третьего сына. 44-летняя юрист и певица призналась, что использовала специальные препараты.







«После третьего ребенка я худела с помощью уколов. Не вижу особого смысла это скрывать», — заявила Гордон.

