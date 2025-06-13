Молодая жена Петросяна похвасталась коллекцией сумок стоимостью свыше 1,3 млн рублей
Молодая жена Евгения Петросяна показала подписчикам коллекцию сумок стоимостью свыше 1,3 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».
Скандал с Татьяной Брухуновой, когда она пристыдила владельцев поддельных сумок, вроде как поутих, поэтому звезда решила похвастаться коллекцией своих оригинальных аксессуаров. Не прошла жена юмориста и мимо трендовых игрушек лабубу, поместив «пушистиков» на свои сумочки.
При этом обошлось всё это добро в нескромные 1,3 миллиона рублей. А ведь это далеко не вся коллекция сумок Брухуновой, которая каждый раз появляется с новым дорогим аксессуаром.
Например, на фото ниже – одна из самых дорогих сумочек с лабубу, представленных Брухуновой. Такой комплект обойдётся в 476 500 рублей.
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