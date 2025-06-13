Молодая жена Петросяна похвасталась коллекцией сумок стоимостью свыше 1,3 млн рублей

13 июня 2025, 16:45

Татьяна Брухунова показала коллекцию сумок стоимостью более 1,3 млн рублей

Татьяна Брухунова (фото: Instagram* @bruhunova)

Молодая жена Евгения Петросяна показала подписчикам коллекцию сумок стоимостью свыше 1,3 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».