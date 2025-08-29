Гордон с иконой обрушилась на миллиардера Товстика и «лжеадвоката» Добровинского
Юрист Екатерина Гордон вновь высказалась о своей связи с миллиардером Романом Товстиком, а также раскритиковала работу коллеги, адвоката Александра Добровинского.
Звёздный юрист в своём Telegram-канале заявила, что Товстик, который пытается всем казаться прекрасным отцом, взял и выставил на продажу дом, где сейчас проживают его жена Елена вместе с их общими детьми.
Также Гордон подчеркнула, что в Москве, по её сведениям, работает «мошенническая шайка», выдающая себя за адвокатскую организацию. Руководит этим Александр Добровинский, которого лишили статуса в профессиональном сообществе после громкого дела актёра Михаила Ефремова.
По словам Гордон, шайка Добровинского позволяет себе шантаж, вбросы и заключение договоров, по которым потом отбирают у своих же клиентов 50% отсуженного имущества.
Днём ранее издание StarHit сообщило, что Роман Товстик изменил Полине Дибровой с адвокатом Екатериной Гордон. Инсайдер издания заявлял, что защитница общалась с миллиардером по вопросам развода, но их «обсуждение зашло слишком далеко». При этом сама Гордон называет эти сообщения вбросом.
