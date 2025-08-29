Гордон с иконой обрушилась на миллиардера Товстика и «лжеадвоката» Добровинского

29 августа 2025, 15:28

Гордон заявила, что Товстик за спиной у жены выдал на продажу её дом

Екатерина Гордон (фото: Telegram @Gordonekaterina)

Юрист Екатерина Гордон вновь высказалась о своей связи с миллиардером Романом Товстиком, а также раскритиковала работу коллеги, адвоката Александра Добровинского.