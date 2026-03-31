Гордон встала на защиту больной раком Лерчек
Юрист и общественный деятель Екатерина Гордон поддержала блогера Лерчек (Валерию Чекалину), которая планирует запустить новое дело, несмотря на тяжёлую болезнь. Эксперт считает действия женщины достойными уважения.
По словам Гордон, россиянка полностью выполнила обязательства перед государством. Она выплатила все налоги. У Лерчек четверо детей и множество забот. Юрист подчеркнула, что попытки женщины и её матери развивать проект заслуживают одобрения, а не критики.
В беседе с NEWS.ru она резко осудила скептиков, распространяющих слухи о состоянии блогера. Гордон отметила, что знает ситуацию из первых рук и называет борьбу Лерчек героической.
Напомним, что мать Чекалиной зарегистрировала новый косметический бренд в России. Эльвира Феопентова владеет 60% акций ООО «Еййя», занимающегося продажей уходовой косметики.
