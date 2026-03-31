«Не ходят по таким шоу»: Парфенюк рассказала о сложностях с приглашением звёзд
Ольга Парфенюк рассказала, с какими трудностями сталкивается команда «Женского форума» при приглашении звёзд. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Несмотря на популярность проекта, договориться об участии с некоторыми артистами оказывается непросто.
По её словам, чаще всего отказываются именно те гости, которых больше всего хочется видеть в шоу. Она отметила, что, например, Николай Басков практически не появляется в подобных проектах и, как правило, отклоняет предложения.
Также Парфенюк добавила, что команда давно ждёт Zivert, однако певица пока откладывает участие, хотя и положительно относится к проекту.
