«Рай»: Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе поделились кадрами с одного острова
Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе опубликовали в соцсетях атмосферные снимки с отдыха на тропическом острове, чем вновь подогрели слухи о своих отношениях.
Кайли показала кадры с белоснежного пляжа, где позирует в кружевном бикини, загорает с книгой и отдыхает в номере с уходовой маской. В подписи она лаконично дала понять, что находится в «райском» месте.
Практически одновременно свою фотоподборку выложил и Шаламе. На его снимках — те же пейзажи: актёр гуляет по пляжу, купается в океане и катается на гидроцикле.
Поклонники обратили внимание на совпадение локаций и атмосферы, сделав вывод, что звёзды проводят отпуск вместе.
Несмотря на то что Дженнер и Шаламе встречаются с 2023 года, они по-прежнему не подтверждают отношения напрямую, предпочитая сохранять интригу в соцсетях.
