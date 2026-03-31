«Я сейчас не работаю»: Саша Бортич рассказала о жизни без съёмок

Саша Бортич поставила карьеру на паузу и стала диджеем
Саша Бортич (Фото: Instagram* / @bortich)

Саша Бортич временно отошла от съёмок и решила сосредоточиться на личной жизни. Об этом сообщает Super.



На премьере фильма «В Хогвартс я не попал» актриса призналась, что сейчас не работает в кино и выбрала более спокойный ритм.

По её словам, она занялась диджеингом, проводит время с ребёнком, водит его в детский сад и гуляет с собакой. Бортич отметила, что такой образ жизни для неё сейчас более комфортен, так как постоянная работа в режиме «из проекта в проект» требует слишком много ресурсов.

Актриса также дала понять, что сейчас предпочитает не перегружать себя и сделать паузу в карьере, сосредоточившись на семье и повседневной жизни.

Софья Метелева

