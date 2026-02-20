«Гордость страны»: Виктория Дайнеко выпустила песню, написанную для неё случайно

20 февраля 2026, 19:49

Виктория Дайнеко представила новую песню «Якутский бриллиант»

Виктория Дайнеко (Фото: ВКонтакте @victoriadaineko)

Певица Виктория Дайнеко выпустила новую песню «Якутский бриллиант». Как сообщает издание VOICE, это эмоциональная поп-баллада о женской силе, любви и внутреннем достоинстве.





Автором композиции выступил Александр Гречаник. Для певицы трек имеет особое значение — карьера Дайнеко начиналась в Якутии, в городе Мирном. Исполнительница рассказала, что сразу решила записать песню, ещё не зная, что автор написал её случайно.

«Раз 2026 год объявлен Годом Единства Народов России, я рада спеть про якутский бриллиант и тем самым поддержать красивейшую республику, где я выросла. К тому же, якутские бриллианты — это гордость нашей страны, которыми мы знамениты на весь мир», — высказалась Виктория.