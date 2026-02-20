«Гордость страны»: Виктория Дайнеко выпустила песню, написанную для неё случайно
Виктория Дайнеко представила новую песню «Якутский бриллиант»
Певица Виктория Дайнеко выпустила новую песню «Якутский бриллиант». Как сообщает издание VOICE, это эмоциональная поп-баллада о женской силе, любви и внутреннем достоинстве.
Автором композиции выступил Александр Гречаник. Для певицы трек имеет особое значение — карьера Дайнеко начиналась в Якутии, в городе Мирном. Исполнительница рассказала, что сразу решила записать песню, ещё не зная, что автор написал её случайно.
«Раз 2026 год объявлен Годом Единства Народов России, я рада спеть про якутский бриллиант и тем самым поддержать красивейшую республику, где я выросла. К тому же, якутские бриллианты — это гордость нашей страны, которыми мы знамениты на весь мир», — высказалась Виктория.В «Фабрике звёзд» артистку называли «якутским алмазом». Для новой версии Дайнеко сыграла на национальном инструменте хомусе. Пользователи из Якутии уже активно снимают видео под новую песню. Для них композиция стала символом гордости за родной край.