«Зоозащитница в мехах»: Певица Mona попала под шквал критики после визита в приют
Певица Mona (настоящее имя — Дарья Кустовская) посетила приют для бездомных собак в Красноярске и столкнулась с критикой подписчиков. Артистка опубликовала в личном блоге фото и видео из организации, куда заехала во время гастрольной поездки.
Визит в приют носил социальный характер. Поводом для него стало изменение законодательства в регионе: с 1 января 2026 года в Красноярском крае вступил в силу закон, позволяющий усыплять агрессивных бродячих собак.
Сообщается, что в учреждении Mona пообщалась с волонтёрами, которые занимаются спасением животных, отловленных по новым правилам. Пользователи сети обратили внимание на наряд певицы.
В комментариях её иронично назвали «зоозащитницей в мехах». Некоторые подписчики предположили, что шуба может быть искусственной, однако другие упрекнули Кустовскую в лицемерии из-за выбора такого образа для визита в приют.
