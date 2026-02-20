«Зоозащитница в мехах»: Певица Mona попала под шквал критики после визита в приют

20 февраля 2026, 19:04

Певица Mona посетила приют для собак в Красноярске

Дарья Кустовская (Фото: Instagram* @mona_official)

Певица Mona (настоящее имя — Дарья Кустовская) посетила приют для бездомных собак в Красноярске и столкнулась с критикой подписчиков. Артистка опубликовала в личном блоге фото и видео из организации, куда заехала во время гастрольной поездки.