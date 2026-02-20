«За услуги плачу я»: Полина Диброва назвала шуткой слова о щедрости Товстика

20 февраля 2026, 19:32

Полина Диброва назвала слова об оплате маникюра Романом Товстиком шуткой

Полина Диброва и Роман Товстик (Фото: Instagram* @polinadibrova)

Полина Диброва заявила, что сама оплачивает маникюр, и объяснила свои предыдущие слова о платежах от Романа Товстика шуткой. Об этом модель рассказала в личном блоге.





Экс‑супруга Дмитрия Диброва рассказала, что её фраза была ситуативным юмором.

«Долго смеялась над реакцией и комментариями после моей шутки про Романа. Ребят, за услуги, конечно, плачу я. Но я не знаю цену маникюра, а если бы знала, то всё равно так же ответила на вопрос», — объяснила Полина.