«За услуги плачу я»: Полина Диброва назвала шуткой слова о щедрости Товстика
Полина Диброва заявила, что сама оплачивает маникюр, и объяснила свои предыдущие слова о платежах от Романа Товстика шуткой. Об этом модель рассказала в личном блоге.
Экс‑супруга Дмитрия Диброва рассказала, что её фраза была ситуативным юмором.
«Долго смеялась над реакцией и комментариями после моей шутки про Романа. Ребят, за услуги, конечно, плачу я. Но я не знаю цену маникюра, а если бы знала, то всё равно так же ответила на вопрос», — объяснила Полина.Диброва добавила, что много лет посещает один салон, где действуют специальные условия, поскольку владелица заведения входит в её женский клуб. Отмечается, что студия, в которой делает маникюр модель, оказалась бюджетной. Классический маникюр там стоит 1200 рублей, а самая дорогая услуга — наращивание гелем — обойдётся в 4500 рублей.