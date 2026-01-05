Ради грудных имплантов: жена Тимура Хайдарова обвинила Лену Товстик в предательстве
Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши резко высказалась в адрес Лены Товстик, заявив, что та предала своих защитников ради личной выгоды. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
По словам Сильваши, всё, что Товстик рассказала в интервью Ксении Собчак, не соответствует действительности.
Светлана напомнила, что после измены мужа Лена Товстик получала полную юридическую поддержку от Екатерины Гордон: пользовалась её услугами, посещала вместе с ней светские мероприятия и публично демонстрировала доверие. Однако, как утверждает Сильваши, параллельно Товстик передавала супругу Роману Товстику всю стратегию юридической защиты.
Кульминацией истории, по словам Сильваши, стало предложение со стороны Романа Товстика: он якобы согласился оплатить Елене замену грудных имплантов в Дубае стоимостью около 5 миллионов рублей — при условии, что она публично откажется от услуг Екатерины Гордон. В результате доверенность была отозвана всего за день до подписания соглашения, которое могло принести Лене порядка 8 миллионов долларов.
Сильваши уверяет, что позже супруги Товстик действовали сообща и намеренно сделали Гордон «крайней», чтобы избежать выплаты комиссии и переключить внимание общественности со скандальных подробностей о свингерских вечеринках на Рублёвке.
