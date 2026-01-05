Ради грудных имплантов: жена Тимура Хайдарова обвинила Лену Товстик в предательстве

05 января 2026, 15:29

Светлана Сильваши обвинила Лену Товстик в предательстве

Светлана Сильваши (Фото: Instagram* / @silvashi_officiel)

Жена пластического хирурга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши резко высказалась в адрес Лены Товстик, заявив, что та предала своих защитников ради личной выгоды. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».