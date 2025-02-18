«Горжусь собой»: супруга Павла Прилучного сделала заявление в день 29-летия

Зепюр Брутян (Фото: Инстаграм* @zepyur_brutyan)
Супруга Павла Прилучного выступила с заявлением в свое 29-летие. В личном блоге Зепюр Брутян поделилась эффектными кадрами и заявила, что гордится собой.
На опубликованном видео Зепюр Брутян позировала в белом платье с декольте в форме сердца и открытыми плечами, дополнив образ аккуратными серьгами. Жена Павла Прилучного сделала нюдовый макияж со стрелками и убрала кудри в хвост. Девушка улыбалась на камеру и посылала воздушные поцелуи.
Еще именинница показала подписчикам кадры того, как Прилучный дарит огромный букет ее маме Гаянэ Согомонян.
Артистка вышла замуж за Павла Прилучного в 2022 году, у супругов есть полуторагодовалый сын Микаэль. Еще с ними живет 12-летний сын актера от брака с Агатой Муцениеце Тимофей.
Читайте также:
«Новая глава в жизни»: Алекса переехала с мужем в загородный дом
«Столько красивых женщин»: Юрий Антонов планирует с размахом отметить юбилей
Российский актёр Марк Эйдельштейн снялся полуобнаженным для Cosmopoliten
«Гордость за себя есть, цели и мечты есть, иду уверенно дальше. Спасибо всем, кто рядом. С днем рождения меня!» — подписала видео Зепюр Брутян.
Еще именинница показала подписчикам кадры того, как Прилучный дарит огромный букет ее маме Гаянэ Согомонян.
«Самый мудрый, любимый мужчина. Я смеюсь, потому что думала эти цветы мне. Неожиданный поворот», — поделилась Зепюр.
Артистка вышла замуж за Павла Прилучного в 2022 году, у супругов есть полуторагодовалый сын Микаэль. Еще с ними живет 12-летний сын актера от брака с Агатой Муцениеце Тимофей.
Читайте также:
«Новая глава в жизни»: Алекса переехала с мужем в загородный дом
«Столько красивых женщин»: Юрий Антонов планирует с размахом отметить юбилей
Российский актёр Марк Эйдельштейн снялся полуобнаженным для Cosmopoliten
Ольга Енгалычева