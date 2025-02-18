«Новая глава в жизни»: Алекса переехала с мужем в загородный дом

Александра Чвикова (Фото: Instagram*/aleksa___official)
Певица Алекса (Александра Чвикова) переехала в новый загородный дом, о чем рассказала подписчикам в социальных сетях.
«Новая глава в жизни и самая яркая… Оставлю это видео на память, как напоминание о том, что мечты сбываются», — написала исполнительница.Юзеры считают, что знаменитость купила элитную недвижимость неподалеку от столицы. Хоть Алекса и не показала новый дом, пользователи уже радуются за нее.
«С переездом! Это круто!», «Очень рада за вас!», «Какая красота!» — пишут комментарии поклонники.В 2024 году Чвикова стала женой тренера по фитнесу Вячеслава Дайчева, у пары появилась дочка Адриана.
Ранее стало известно, как певец Юрий Антонов собрался отмечать юбилей.
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