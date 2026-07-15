«Горжусь тем, что я наполовину русская!»: дочь Орнеллы Мути возмутилась критикой в адрес её матери

15 июля 2026, 05:43

Дочь Орнеллы Мути встала на защиту матери и заявила о своей связи с Россией

Орнелла Мути и Найке Ривелли (Фото: Instagram* / @naikerivelli)

Дочь знаменитой актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли резко отреагировала на критику в адрес своей матери. Нелицеприятные слова прозвучали в одном из итальянских изданий.





Поводом для нападок стало посещение России и участие звезды в благотворительном мероприятии вместе с Владимиром Путиным. В личном блоге Найке эмоционально высказалась в защиту семьи, заявив, что гордится своими русскими корнями.



«Горжусь тем, что я наполовину русская! Мы будем ездить к семье и родственникам в нашу любимую Россию всю свою жизнь!» — высказалась Ривелли.