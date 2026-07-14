«Пушкин «кромсал»: Газманов раскритиковал творчество молодых артистов за одну черту

14 июля 2026, 21:57

Газманову не нравятся англицизмы в песнях молодых исполнителей

Олег Газманов (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

В преддверии своего 75-летия народный артист России Олег Газманов поделился взглядом на современную музыкальную сцену. Об этом стало известно 14 июля.





Певец отметил, что среди подрастающего поколения исполнителей действительно есть яркие и одарённые личности, однако его серьёзно беспокоит активное использование иностранных слов в текстах песен. По мнению знаменитости, русский язык нуждается в очищении от излишних заимствований.





«А еще в молодежной музыке ударение не так ставят — мне не очень нравится. Александр Пушкин тоже «кромсал» строки, менял ударение, но у него это оправданно», — цитирует Газманова NEWS.ru.