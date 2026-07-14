«Пушкин «кромсал»: Газманов раскритиковал творчество молодых артистов за одну черту
Газманову не нравятся англицизмы в песнях молодых исполнителей
В преддверии своего 75-летия народный артист России Олег Газманов поделился взглядом на современную музыкальную сцену. Об этом стало известно 14 июля.
Певец отметил, что среди подрастающего поколения исполнителей действительно есть яркие и одарённые личности, однако его серьёзно беспокоит активное использование иностранных слов в текстах песен. По мнению знаменитости, русский язык нуждается в очищении от излишних заимствований.
«А еще в молодежной музыке ударение не так ставят — мне не очень нравится. Александр Пушкин тоже «кромсал» строки, менял ударение, но у него это оправданно», — цитирует Газманова NEWS.ru.Он выступил с инициативой полностью исключить из обихода такие слова, как «треки», «кринж» и даже «имидж», предложив заменять их исконно русскими аналогами — «образ» или «личина». В заключение исполнитель песни «Офицеры» призвал говорить на русском языке.