«Я себя не берегу»: У Волочковой новая травма

14 июля 2026, 21:12

У балерины Анастасии Волочковой надрыв мышц

Анастасия Волочкова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Известная балерина Анастасия Волочкова сообщила подписчикам в Instagram*, что вновь оказалась в больнице. Причиной стали последствия чрезмерных физических нагрузок, которые артистка позволила себе вопреки предписаниям немецких специалистов.





После операции на ноге, проведенной в феврале в госпитале святой Марии в Мюльхайме, Волочковой рекомендовали строгое восстановление. Однако балерина дала 25 концертов в период реабилитации, что привело к надрыву мышцы, образованию обширной гематомы и воспалительному процессу.





«Я себя не берегу. Но я же всё это делаю ради сцены и зрителей и моей радости», — поделилась знаменитость.