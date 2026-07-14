«Я себя не берегу»: У Волочковой новая травма
У балерины Анастасии Волочковой надрыв мышц
Известная балерина Анастасия Волочкова сообщила подписчикам в Instagram*, что вновь оказалась в больнице. Причиной стали последствия чрезмерных физических нагрузок, которые артистка позволила себе вопреки предписаниям немецких специалистов.
После операции на ноге, проведенной в феврале в госпитале святой Марии в Мюльхайме, Волочковой рекомендовали строгое восстановление. Однако балерина дала 25 концертов в период реабилитации, что привело к надрыву мышцы, образованию обширной гематомы и воспалительному процессу.
«Я себя не берегу. Но я же всё это делаю ради сцены и зрителей и моей радости», — поделилась знаменитость.Сейчас состояние артистки находится под контролем врачей Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии (ЦИТО). О сроках выписки не сообщается.