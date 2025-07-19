Гоша Куценко представил личный рейтинг поцелуев на съёмочной площадке
Актёр Гоша Куценко редко высказывается о личной жизни, заявляя лишь, что семья для него главное. Однако о рабочих отношениях с коллегами-женщинами он говорит куда охотнее, особенно если речь идёт о поцелуях в кадре.
В новом выпуске «Шоу Воли» Куценко с удовольствием вспомнил свои «экранные романы» и даже озвучил собственный рейтинг актрис по качеству поцелуев с ними.
«Марина Доможирова шикарно целуется в кадре, рекомендую. Анька Михалкова – лучшая, у неё самые нежные поцелуи», – заявил артист.Однако не все актрисы пришлись ему по душе. Например, Ирина Старшенбаум, по его словам, целовалось аккуратно и целомудренно. Но Куценко предположил, что это может быть связано с пандемией коронавируса, во время которой велись съёмки.
Несмотря на то, что это работа, ощущения настоящие, признался Куценко.