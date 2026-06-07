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Гоша Куценко раскрыл неожиданные детали слухов о романе Марии Порошиной и Ярослава Бойко

Гоша Куценко заявил, что был на свадьбе Марии Порошиной и Ярослава Бойко
Гоша Куценко (Фото: Instagram* / @goshakutsenko_official)

Гоша Куценко прокомментировал многолетние слухи о возможных отношениях между Марией Порошиной и Ярославом Бойко, заявив, что между коллегами могло быть нечто большее, чем просто дружба и совместная работа.



В эфире программы «Ты не поверишь!» Гоша Куценко признался, что знаком с Ярославом Бойко задолго до его отношений с Порошиной и относится к нему с уважением.

«Слава Бойко надежный. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу», — отметил актер.
Самым неожиданным заявлением стало его утверждение о том, что он присутствовал на торжестве.

«Я был, ребят, на свадьбе», — добавил Куценко.
При этом официально ни Мария Порошина, ни Ярослав Бойко ранее не подтверждали романтические отношения. Сами слухи о паре обсуждаются поклонниками уже более десяти лет, начиная со съемок популярного сериала, где актеры играли влюбленных.

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Софья Метелева

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