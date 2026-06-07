Гоша Куценко раскрыл неожиданные детали слухов о романе Марии Порошиной и Ярослава Бойко

07 июня 2026, 22:25

Гоша Куценко заявил, что был на свадьбе Марии Порошиной и Ярослава Бойко

Гоша Куценко (Фото: Instagram* / @goshakutsenko_official)

Гоша Куценко прокомментировал многолетние слухи о возможных отношениях между Марией Порошиной и Ярославом Бойко, заявив, что между коллегами могло быть нечто большее, чем просто дружба и совместная работа.





В эфире программы «Ты не поверишь!» Гоша Куценко признался, что знаком с Ярославом Бойко задолго до его отношений с Порошиной и относится к нему с уважением.





«Слава Бойко надежный. Славу я знаю раньше, чем Маша знает Славу», — отметил актер.

«Я был, ребят, на свадьбе», — добавил Куценко.