«Я в ожидании»: Диброва рассказала, что Товстик пока что не сделал важный шаг в отношениях
Полина Диброва призналась, что ждёт от Романа Товстика предложения пожениться
Полина Диброва откровенно рассказала о личной жизни и призналась, что её возлюбленный Роман Товстик пока не сделал ей предложение руки и сердца.
В эфире программы «Звезды сошлись» модель отметила, что этот момент для неё остаётся ожидаемым.
«Предложения пожениться пока не поступало. Я в ожидании», — сказала Полина Диброва.Она также добавила, что её избранник активно участвует в жизни её детей от предыдущего брака и поддерживает семью в бытовых вопросах.
По словам модели, старший сын живёт с отцом по собственному желанию, а младшие дети остались с ней. При этом она подчеркнула, что не требует алиментов, поскольку финансово самостоятельна, а бывший супруг, Дмитрий Дибров, продолжает оплачивать образование детей.