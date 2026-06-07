«Я в ожидании»: Диброва рассказала, что Товстик пока что не сделал важный шаг в отношениях

07 июня 2026, 21:35

Полина Диброва призналась, что ждёт от Романа Товстика предложения пожениться

Полина Диброва и Роман Товстик (Фото: Instagram* / @polinadibrova)

Полина Диброва откровенно рассказала о личной жизни и призналась, что её возлюбленный Роман Товстик пока не сделал ей предложение руки и сердца.





В эфире программы «Звезды сошлись» модель отметила, что этот момент для неё остаётся ожидаемым.





«Предложения пожениться пока не поступало. Я в ожидании», — сказала Полина Диброва.