«Неудобно заниматься сексом, если большой живот»: Гоша Куценко сделал интимное признание

Гоша Куценко (фото: Telegram @KutsenkoGosha)
Гоша Куценко занимался сексом на площадке сериала «Чужие деньги», однако ему очень мешал большой живот.
Актёр исполнил роль чиновника в сериале «Чужие деньги». На премьере Куценко пообщался с журналистами и признался, что поправился на 12 килограммов ради роли, в связи с чем столкнулся с некоторыми трудностями.
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«Меня эта роль научила тому, что неудобно заниматься сексом, если у тебя большой живот. Да, я делал это прямо под камерой, конечно. Обычно, когда снимаешься, артистам в укор говорят, живот, второй подбородок. А здесь по команде живот, я, наоборот, надувал, выпячивал второй подбородок», – поделился артист в беседе с VOICE.Однако, несмотря на это, Куценко полюбил своего героя, поскольку, находясь в этом образе, он мог делать всё.
«Я выпивал, я ел фастфуд, я сбрил бороду, у меня были усы, я ходил с ними четыре месяца, проклинал весь белый свет, зато научился принимать себя таким, каким я есть. Я жрал, был счастливым человеком, когда не держал никаких диет. Я делал всё, что хотел. Мне сказали: "Ты можешь делать всё, что хочешь. Наслаждайся жизнью. Твой персонаж любит жизнь, и ею наслаждается"», – рассказал Гоша.Также персонаж был полной противоположностью Куценко в плане денег. Актёр поделился, что не является финансово грамотным человеком и вспоминает про деньги только в конце месяца, когда нужно выплачивать налоги. А вот герой сериала, напротив, считает каждую копейку. При этом на своих близких Куценко денег не жалеет.
«У меня девочки растут, я их балую. Свою супругу балую. У меня много друзей. Сейчас непростые времена. Сейчас многим нужны деньги, чего говорить», – отметил Гоша.Напомним, что у Куценко есть 29-летняя дочь Полина от актрисы Марии Порошиной. А в браке с Ириной Скриниченко он воспитывает десятилетнюю Евгению и семилетнюю Светлану.
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Анастасия Чинкова