Гоша Куценко впервые отреагировал на ситуацию с «Запорожцем», в котором нашли труп

Гоша Куценко (Фото: Инстаграм* @goshakutsenko_official)
Актер Гоша Куценко в первый раз прокомментировал происшествие с «Запорожцем», в котором нашли труп. Артист показал средний палец журналистке.
Соответствующие кадры опубликовал Телеграм-канал «Звездная пыль».
В ответ Куценко показал средний палец и удалился.
Стоит напомнить, что 19 января в «Запорожце» актера обнаружили труп женщины со следами колото-резаных ран на теле. Подозреваемого в убийстве задержали и им оказался 30-летний Альберт Абдуллин. Он говорил, что после употребления спиртного поругался с жертвой и ударил ножом, а тело спрятал в салоне автомобиля. Фигурант уже признался в совершении преступления.
Известно, что «Запорожец» не был закрыт. Следов взлома при осмотре не нашли.
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*Запрещен в РФ
«Не могли не спросить, что в итоге стало с той машиной, про которую все писали?», — спросила журналистка у артиста.
В ответ Куценко показал средний палец и удалился.
Стоит напомнить, что 19 января в «Запорожце» актера обнаружили труп женщины со следами колото-резаных ран на теле. Подозреваемого в убийстве задержали и им оказался 30-летний Альберт Абдуллин. Он говорил, что после употребления спиртного поругался с жертвой и ударил ножом, а тело спрятал в салоне автомобиля. Фигурант уже признался в совершении преступления.
Известно, что «Запорожец» не был закрыт. Следов взлома при осмотре не нашли.
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*Запрещен в РФ
Ольга Енгалычева