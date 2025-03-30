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Последнее интервью Бедроса Киркорова: певец вспомнил, как воспитывал Филиппа и о чём пожалел

Бедрос Киркоров в последнем интервью вспомнил, как воспитывал Филиппа
Бедрос Киркоров (фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Бедрос Киркоров (фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Филипп Киркоров 18 марта сообщил печальную новость – не стало его отца Бедроса Киркорова. Незадолго до последних госпитализаций и кончины артист успел дать последнее интервью.
Певец рассказал о детстве любимого сына, который в России обрёл намного большую популярность, чем он сам. Бедрос Филиппович вспомнил, как едва не пожалел о выбранном для наследника имени и не обратил внимание на приметы.

«Я открою секрет. Мы заранее назвали Филиппа. Обычно, когда детей заранее называешь, это нехорошо. Вот поэтому Филипп сначала заболел. Мы испугались. После этого были проблемы с язвой, а здесь уже Иосиф Давидович Кобзон мне помог. Елисеевский магазин, там директор был сын полка маршала Толбухина. Иосиф сказал: «Иди, попроси, скажи, что ты болгарин, что от меня». Благодаря этой помощи, которую я получил, мы подняли Филиппа», – рассказал Киркоров-старший в последнем интервью шоу «Однажды…» на НТВ..
Также болгарский артист отметил, что Филипп рос прилежным мальчиком и никогда не расстраивал близких. Так, юного певца никогда не заставляли делать уроки, поскольку он был ответственным и сам знал свои дела, родителей никогда не вызывали в школу и не ругали из-за хулиганства сына.

Однако всё же была одна деталь, которую Киркоров-младший никогда не мог усвоить – это поддержание порядка дома. Бедрос Филиппович пожаловался, что сын никогда не мог вернуть взятую вещь на прежнее место.

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«Мы друг друга любим»: Прохор Шаляпин встретил женщину себе под стать
Прохор Шаляпин публично признался в любви Ларисе Гордьере
30 марта 2025, 17:44

Прохор Шаляпин (фото: Telegram @aChaliapin)

Любитель женщин постарше Прохор Шаляпин накануне появился на шоу «Привет, Андрей!» в компании яркой брюнетки. Сначала пара исполнила дуэтом композицию «Грустит кленовая листва», а затем певец пустился в пляс, который Андрей Малахов прозвал репетицией свадебного танца.
Шаляпин не стал ничего отрицать и публично признался своей спутнице Ларисе Гордьере в любви.

«Мы очень друг друга любим и давно уважаем друг друга. Я ещё могу сказать так, что здесь ещё важно, чтобы подходила стать, понимаете. Мы подходим с Ларисой друг другу», – многозначительно заявил Шаляпин.
На протяжении всей передачи Прохор и Лариса обменивались пылкими взглядами, демонстрируя тем самым явный интерес друг к другу. Однако иных подробностей отношений Шаляпин не раскрыл. Отметил лишь то, что поводом для знакомства стала как раз та песня, которая они исполнили.

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#шоу
#любовь
#отношения
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«Кудрявцева унизила и слила Азизу»: Зрители шоу «Суперстар!» требуют пересмотреть итоги финала
Зрители шоу «Суперстар!» недовольны оценками жюри в финальном выпуске программы
30 марта 2025, 16:12

Азиза (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Сенсационное поражение лидера проекта «Суперстар!» Азизы после скандала с Лерой Кудрявцевой возмутило многих телезрителей. Они требуют от ведущего шоу Вадима Такменёва аннулировать оценки жюри и назначить народное голосование.
Перед последним выпуском программы Азиза лидировала, опережая перед финалом на один балл Сергея Челобанова и Ксению Георгиади. Её заключительный номер на песню Ирины Аллегровой «Занавес» также произвёл яркое впечатление. Однако после этого разразился настоящий скандал. Одна из членов жюри Лера Кудрявцева вдруг заявила, что Азиза буквально замучила её звонками и сообщениями, причём даже по ночам, оказывая на неё давление из-за оценок.

В итоге Азиза получила за вполне себе достойный номер только пять баллов, а победила, причём довольно неожиданно, Ксения Георгиади. После этого многие зрители, блогеры и пользователи Сети начали очень эмоционально высказываться, считая итоги финала несправедливыми. Они хвалили Наташу Королёву, которая заменила Лолиту в качестве ведущей, и обрушились с критикой на Леру Кудрявцеву.

«"Наташа, вы справились на все 100, а Лера бестактная женщина, так опозорить Азизу. Если что-то не нравится, скажи один на один. Я с таким удовольствием смотрела эту передачу, но в конце Лера всё испортила...", "Лера стала позором финала. У Азизы украли победу...", "Так нельзя унижать талантливого артиста, кумира миллионов, просто человека. Кудрявцева сама провоцировала Азизу", "Финал мощный! Но от концовки стало стыдно. Лера перепутала передачи. Мы смотрели на талантливых исполнителей, а не на выяснение отношений"», — вот лишь немногие из комментариев возмущённых зрителей.

Они также высказали претензии и Вадиму Такменёву, который просто молча смотрел на всё происходящее. Болельщики Азизы предположили, исходя из его поведения, что он знал обо всём заранее. Досталось также и другим членам жюри Стасу Пьехе и Шуре, которые, вслед за Кудрявцевой, поставили Азизе один балл в финале. В заключение недовольные зрители потребовали у Такменёва аннулировать результаты финала и провести народное голосование.

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#женщина
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#шоу
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«Выставлю все оригиналы, их штук 100»: Яна Рудковская ответила хейтерам, обвинившим её в использовании фотошопа
Яна Рудковская ответила хейтерам, обвинившим её в использовании фотошопа
30 марта 2025, 15:22

Яна Рудковская (фото: Telegram @doveoftheworld)

Яну Рудковскую разозлили комментаторы, которые пишут, что продюсер удлиняет себе ноги на фотографиях с помощью фотошопа.
Жена Евгения Плющенко молчать не стала и записала большое количество видео, чтобы доказать неправоту хейтеров.

Рудковская сделала запись экрана, где показала множество необработанных фотографий с отдыха, которые хранятся в галерее на телефоне.

«Выставлю в сторис все оригиналы, их штук 100. Для ценителей. Пусть с лупой сравнивают», – ответила продюсер на один из комментариев.

Сейчас Рудковская отдыхает на Мальдивах вместе с мужем и детьми.

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#фотография
#отдых
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«Я подожду»: уехавшая в США Мария Машкова мечтает о гастролях по России в 85 лет
Уехавшая в США Мария Машкова мечтает о гастролях по России в 85 лет
30 марта 2025, 15:00

Мария Машкова (фото: Instagram* @masha_mashkova_official)

Переехавшая в США актриса Мария Машкова выразила надежду, что когда-нибудь сможет отправиться на гастроли по городам России со своим спектаклем. При этом она отметила, что к тому моменту ей уже может быть 85 лет.
«Есть именно мечта, но я понимаю, что сейчас она неосуществима. Я её отложу пока куда-нибудь подальше. Мой спектакль сделан так классно, что я могу играть эту роль и в 85 лет. Если что, я выйду и сыграю. Я подожду! Выйду с магнитолой, такой веселой 85-летней бабкой», – рассказала 39-летняя дочь Владимира Машкова, интервью которой опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
Мария призналась, что за несколько лет жизни в Штатах её дети начали считать себя американцами.

Напомним, что Мария Машкова покинула Россию в 2022 году вместе с мужем пианистом и сценаристом Александром Слободяником, а также детьми – 12-летней Александрой и 13-летней Стефанией. Актриса разорвала отношения с отцом Владимиром Машковым, который поддержал Россию и президента Владимира Путина и осудил дочь.

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*запрещён в РФ
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#спектакль
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#отношения
#интервью
#патриотизм
#рф
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Волочкова нечаянно выдала правду о женихе дочери
Волочкова случайно проговорилась о женихе дочери перед свадьбой
30 марта 2025, 14:44

Анастасия Волочкова, Никита Григорян и Ариадна Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

В конце апреля единственная дочь Анастасии Волочковой выйдет замуж за своего избранника Никиту Григоряна. Пара собирается не только расписаться, но и повенчаться.
Недавно балерина нечаянно выдала секрет пары. Причём, её заявление полностью противоположно тому, что ранее говорила 19-летняя Ариадна.

«Ребята сняли скромную квартиру и, вложив собственные средства, создают себе уют. Очень за них рада и думаю, буду хорошей тещей», – проговорилась Анастасия, слова которой приводит «Комсомольская правда».
При этом её дочь утверждала, что живёт в квартире Никиты, в прекрасных условиях. И работает исключительно для своего удовольствия

«Я уже четыре года преподаю английский и французский языки. В университете я начала изучать немецкий и древнегреческий. А недавно стала учить армянский, потому что мой будущий муж – армянин», – рассказывала Аридна.
Несостыковки на этом не ограничиваются. Изначально сообщалось, что Никита является учредителем нескольких компаний. Однако вскоре эта информация была опровергнута, и выяснилось, что его отец работает таксистом, а сам молодой человек пытался взять микрокредит на 15 тысяч рублей.

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