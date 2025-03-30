Последнее интервью Бедроса Киркорова: певец вспомнил, как воспитывал Филиппа и о чём пожалел

Бедрос Киркоров (фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)
Филипп Киркоров 18 марта сообщил печальную новость – не стало его отца Бедроса Киркорова. Незадолго до последних госпитализаций и кончины артист успел дать последнее интервью.
Певец рассказал о детстве любимого сына, который в России обрёл намного большую популярность, чем он сам. Бедрос Филиппович вспомнил, как едва не пожалел о выбранном для наследника имени и не обратил внимание на приметы.
Однако всё же была одна деталь, которую Киркоров-младший никогда не мог усвоить – это поддержание порядка дома. Бедрос Филиппович пожаловался, что сын никогда не мог вернуть взятую вещь на прежнее место.
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«Я открою секрет. Мы заранее назвали Филиппа. Обычно, когда детей заранее называешь, это нехорошо. Вот поэтому Филипп сначала заболел. Мы испугались. После этого были проблемы с язвой, а здесь уже Иосиф Давидович Кобзон мне помог. Елисеевский магазин, там директор был сын полка маршала Толбухина. Иосиф сказал: «Иди, попроси, скажи, что ты болгарин, что от меня». Благодаря этой помощи, которую я получил, мы подняли Филиппа», – рассказал Киркоров-старший в последнем интервью шоу «Однажды…» на НТВ..Также болгарский артист отметил, что Филипп рос прилежным мальчиком и никогда не расстраивал близких. Так, юного певца никогда не заставляли делать уроки, поскольку он был ответственным и сам знал свои дела, родителей никогда не вызывали в школу и не ругали из-за хулиганства сына.
Однако всё же была одна деталь, которую Киркоров-младший никогда не мог усвоить – это поддержание порядка дома. Бедрос Филиппович пожаловался, что сын никогда не мог вернуть взятую вещь на прежнее место.
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Анастасия Чинкова