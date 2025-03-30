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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ «Выставлю все оригиналы, их штук 100»: Яна Рудковская ответила хейтерам, обвинившим её в использовании фотошопа

«Выставлю все оригиналы, их штук 100»: Яна Рудковская ответила хейтерам, обвинившим её в использовании фотошопа

Яна Рудковская ответила хейтерам, обвинившим её в использовании фотошопа
Яна Рудковская (фото: Telegram @doveoftheworld)

Яна Рудковская (фото: Telegram @doveoftheworld)

Яну Рудковскую разозлили комментаторы, которые пишут, что продюсер удлиняет себе ноги на фотографиях с помощью фотошопа.
Жена Евгения Плющенко молчать не стала и записала большое количество видео, чтобы доказать неправоту хейтеров.

Рудковская сделала запись экрана, где показала множество необработанных фотографий с отдыха, которые хранятся в галерее на телефоне.

«Выставлю в сторис все оригиналы, их штук 100. Для ценителей. Пусть с лупой сравнивают», – ответила продюсер на один из комментариев.

Сейчас Рудковская отдыхает на Мальдивах вместе с мужем и детьми.

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«Я подожду»: уехавшая в США Мария Машкова мечтает о гастролях по России в 85 лет
Уехавшая в США Мария Машкова мечтает о гастролях по России в 85 лет
30 марта 2025, 15:00

Мария Машкова (фото: Instagram* @masha_mashkova_official)

Переехавшая в США актриса Мария Машкова выразила надежду, что когда-нибудь сможет отправиться на гастроли по городам России со своим спектаклем. При этом она отметила, что к тому моменту ей уже может быть 85 лет.
«Есть именно мечта, но я понимаю, что сейчас она неосуществима. Я её отложу пока куда-нибудь подальше. Мой спектакль сделан так классно, что я могу играть эту роль и в 85 лет. Если что, я выйду и сыграю. Я подожду! Выйду с магнитолой, такой веселой 85-летней бабкой», – рассказала 39-летняя дочь Владимира Машкова, интервью которой опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».
Мария призналась, что за несколько лет жизни в Штатах её дети начали считать себя американцами.

Напомним, что Мария Машкова покинула Россию в 2022 году вместе с мужем пианистом и сценаристом Александром Слободяником, а также детьми – 12-летней Александрой и 13-летней Стефанией. Актриса разорвала отношения с отцом Владимиром Машковым, который поддержал Россию и президента Владимира Путина и осудил дочь.

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*запрещён в РФ
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#отношения
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#рф
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Волочкова нечаянно выдала правду о женихе дочери
Волочкова случайно проговорилась о женихе дочери перед свадьбой
30 марта 2025, 14:44

Анастасия Волочкова, Никита Григорян и Ариадна Волочкова (фото: Telegram @volochkova_anastasiya)

В конце апреля единственная дочь Анастасии Волочковой выйдет замуж за своего избранника Никиту Григоряна. Пара собирается не только расписаться, но и повенчаться.
Недавно балерина нечаянно выдала секрет пары. Причём, её заявление полностью противоположно тому, что ранее говорила 19-летняя Ариадна.

«Ребята сняли скромную квартиру и, вложив собственные средства, создают себе уют. Очень за них рада и думаю, буду хорошей тещей», – проговорилась Анастасия, слова которой приводит «Комсомольская правда».
При этом её дочь утверждала, что живёт в квартире Никиты, в прекрасных условиях. И работает исключительно для своего удовольствия

«Я уже четыре года преподаю английский и французский языки. В университете я начала изучать немецкий и древнегреческий. А недавно стала учить армянский, потому что мой будущий муж – армянин», – рассказывала Аридна.
Несостыковки на этом не ограничиваются. Изначально сообщалось, что Никита является учредителем нескольких компаний. Однако вскоре эта информация была опровергнута, и выяснилось, что его отец работает таксистом, а сам молодой человек пытался взять микрокредит на 15 тысяч рублей.

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«Лучшие врачи» готовы прилететь в Таиланд для спасения Паши Техника, сообщил его менеджер
Менеджер Техника: «Лучшие врачи» готовы прилететь в Таиланд для спасения рэпера
30 марта 2025, 14:05

Паша Техник (фото: Telegram @pashatechniqueoriginaI)

«Лучшие врачи» готовы прилететь в Таиланд, чтобы бороться за жизнь рэпера Паши Техника. Об этом пишет Telegram-канал SHOT со ссылкой на его менеджера.
В беседе с каналом менеджер певца заявил, что якобы заручился поддержкой «самых лучших спецов» из неназванных частных клиник, которые готовы вылететь на Пхукет для оказания помощи Технику. При этом их имена не были раскрыты.

Менеджер также отметил, что команда исполнителя не отменяет его концерты, назначенные на апрель, а просто переносит их на осень. При этом площадки уже начали сообщать о возврате билетов. В частности, так произошло в Новосибирске, где уже 4 апреля должен был состояться концерт рэпера.

В настоящее время Паша Техник по-прежнему находится в тяжёлом состоянии. Большая часть его лёгких поражена инфекцией, а дыхание происходит через аппарат ЭКМО. У рэпера также наблюдается некорректная работа почек. Мозг при этом функционирует хорошо.

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«Он был лучшим отцом»: Анна Седокова рассказала об отношениях сына и погибшего Яниса Тиммы
Седокова рассказала, что её сын посвящает каждый свой матч погибшему Тимме
30 марта 2025, 13:51

Анна Седокова (фото: Telegram @secretanna)

Анна Седокова постепенно возвращается к нормальной жизни после трагедии с Янисом Тиммой. Недавно она дала первое интервью, в котором рассказала о своих чувствах и о том, как уход спортсмена пережили её дети, которым он заменил отца.
Особенно тяжело утрату пережил Гектор – сын Седоковой от бизнесмена Артёма Комарова. Мальчика Тимма воспитывал с 2-летнего возраста. В соцсетях певицы до сих пор можно найти семейные фото и видео с их участием.

«Янис был для него всем: его миром и лучшим отцом. Он начал заниматься баскетболом, потому что боготворил его. Наши отношения были сложными в последнее время, но их отношения всегда были особенными», – отметила Седокова в беседе с VOICE.
Певица добавила, что это большой пример того, как отец может вложить любовь в ребёнка и привить ему настоящую любовь к спорту. Теперь каждую игру Гектор, увлекающийся баскетболом, посвящает Янису и играет в его майке.

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Канье Уэсту могут запретить въезд в Россию
30 марта 2025, 13:36

Канье Уэст (Фото: Telegram @vkkanyeest)

Концерт знаменитого рэпера Канье Уэста в России не состоится. Причина — провокационные экстремистские и нацистские высказывания исполнителя в Интернете.
Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Уточняется, что в этом году организаторы запланированного выступления Канье собирались как минимум дважды встретиться с представителями артиста, чтобы окончательно обговорить все условия, сроки, райдер певца и вопросы оплаты. Однако всё резко осложнило поведение рэпера, имеющего даже некоторые признаки биполярного расстройства. Он вдруг начал размещать в социальных сетях лозунги и призывы антисемитского и нацистского содержания.

После этого российская сторона решила прекратить все контакты с представителями рэп-исполнителя. Эту информацию подтвердил глава агентства PMI Евгений Финкельштейн, чья компания вела переговоры с командой Уэста по поводу организации концерта.

Теперь Канье грозит также запрет въезда на территорию Российской Федерации, так как его высказывания вполне подпадают под статьи УК РФ о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, разжиганию ненависти и вражды и так далее. Лучше бы просто читал рэп, а не писал посты.

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