«Выставлю все оригиналы, их штук 100»: Яна Рудковская ответила хейтерам, обвинившим её в использовании фотошопа

Яна Рудковская (фото: Telegram @doveoftheworld)
Яну Рудковскую разозлили комментаторы, которые пишут, что продюсер удлиняет себе ноги на фотографиях с помощью фотошопа.
Жена Евгения Плющенко молчать не стала и записала большое количество видео, чтобы доказать неправоту хейтеров.
Рудковская сделала запись экрана, где показала множество необработанных фотографий с отдыха, которые хранятся в галерее на телефоне.
Сейчас Рудковская отдыхает на Мальдивах вместе с мужем и детьми.
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Рудковская сделала запись экрана, где показала множество необработанных фотографий с отдыха, которые хранятся в галерее на телефоне.
«Выставлю в сторис все оригиналы, их штук 100. Для ценителей. Пусть с лупой сравнивают», – ответила продюсер на один из комментариев.
Сейчас Рудковская отдыхает на Мальдивах вместе с мужем и детьми.
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Анастасия Чинкова