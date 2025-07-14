Полина Гагарина получит 23 млн за исполнение 4 песен на сахалинском празднике
На сахалинском празднике, приуроченном к 80-летию окончания Второй мировой и победы над Японией, Полина Гагарина заработает 23 миллиона рублей за четыре песни.
Как сообщает Mash, в целом на организацию концерта потратят более 71 миллиона из регионального бюджета, включая трансляцию на ТВ, два концерта, перелеты, аренду сцены и гонорары артистов.
Губернатор региона подчеркнул, что вложения в проведение такого масштабного мероприятия — это важная инвестиция в развитие туризма и повышение узнаваемости Сахалина.
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