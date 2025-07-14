Полина Гагарина получит 23 млн за исполнение 4 песен на сахалинском празднике

14 июля 2025, 13:53

Полина Гагарина (Фото: Telegram, @gagara1987official)

На сахалинском празднике, приуроченном к 80-летию окончания Второй мировой и победы над Японией, Полина Гагарина заработает 23 миллиона рублей за четыре песни.