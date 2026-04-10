Гособвинитель запросила для бывшего мужа блогерши Лерчек 7,5 года
В Гагаринском суде Москвы прокурор запросила для бывшего мужа блогера Лерчек Артёма Чекалина 7,5 лет колонии общего режима. Об этом пишет РИА Новости.
Гособвинение настаивает, что исправление фигуранта возможно только в изоляции от общества. Кроме того, ведомство требует взыскать с Чекалина штраф в размере почти 197 млн рублей.
По версии следствия, Валерия Чекалина (известная как Лерчек), её экс-супруг Артём Чекалин и их партнёр Роман Вишняк вывели на счёт в ОАЭ более 251,5 млн рублей, полученных от продаж фитнес-марафонов, предоставив подложные документы. Сам Чекалин в суде эти доводы опроверг, заявив, что никаких документов в банк не подавалось. Он частично признал вину, но не согласился с квалификацией преступления.
Дело в отношении самой Лерчек, у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, выделили в отдельное производство и приостановили до её выздоровления. Блогер проходит лечение в НМИЦ онкологии имени Блохина, меру пресечения в виде домашнего ареста ей отменили.
Ранее другой фигурант — Роман Вишняк — получил 2,5 года колонии общего режима и штраф 500 тыс. рублей. Его дело рассматривалось в особом порядке в связи с полным признанием вины и досудебным соглашением. Приговор в отношении Вишняка обжаловали обе стороны, Мосгорсуд планирует рассмотреть апелляцию 20 апреля.
Перед этим стало известно, что Лерчек ходит на плавание и гуляет в парке, несмотря на рак желудка.
