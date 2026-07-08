Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук рассказала, что её жених познакомился с бывшим мужем
Ирина Пинчук подчеркнула, что новый избранник не пытается заменить детям отца
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук, которая готовится к свадьбе с предпринимателем Саламбеком, раскрыла новые подробности своих отношений.
В личном блоге блогер рассказала, что её жених уже лично познакомился с бывшим супругом Араем Чобаняном, а мужчины продолжают поддерживать общение.
По словам Пинчук, она не вмешивается в их отношения и считает, что вопросы, связанные с детьми, бывший и нынешний мужчины могут обсуждать самостоятельно.
«Саламбек познакомился с Араем лично, они даже на связи. Я туда не лезу — это их разговоры. Но отца никто никогда не заменит, и на это место никто не может претендовать», — объяснила блогер.Ирина также призналась, что уже поговорила с сыновьями о своём новом избраннике. По её словам, старший сын Давид спокойно воспринял новость и отреагировал очень по-взрослому. Младший Алан пока слишком мал, поэтому, как считает Пинчук, вряд ли запомнит этот разговор.
Ранее блогер рассказывала, что после развода сознательно отказалась от долгого конфетно-букетного периода. Она сразу начала жить с новым возлюбленным, поскольку считает совместный быт лучшей проверкой отношений перед созданием семьи.