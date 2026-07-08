Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук рассказала, что её жених познакомился с бывшим мужем

08 июля 2026, 23:01

Ирина Пинчук подчеркнула, что новый избранник не пытается заменить детям отца

Ирина Пинчук (Фото: Instagram* / @pinchuk_official)

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук, которая готовится к свадьбе с предпринимателем Саламбеком, раскрыла новые подробности своих отношений.





В личном блоге блогер рассказала, что её жених уже лично познакомился с бывшим супругом Араем Чобаняном, а мужчины продолжают поддерживать общение.



По словам Пинчук, она не вмешивается в их отношения и считает, что вопросы, связанные с детьми, бывший и нынешний мужчины могут обсуждать самостоятельно.





«Саламбек познакомился с Араем лично, они даже на связи. Я туда не лезу — это их разговоры. Но отца никто никогда не заменит, и на это место никто не может претендовать», — объяснила блогер.