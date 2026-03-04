Ведущая Оксана Федорова вышла на Байкал на шпильках, повторяя за SHAMAN

04 марта 2026, 18:46

Ведущая Оксана Федорова вышла на лед Байкала на шпильках, повторяя за SHAMAN

Оксана Федорова (Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович)

48‑летняя Оксана Фёдорова устроила фотосессию на льду Байкала. Для съёмки она выбрала белоснежный обтягивающий костюм, дополнив образ меховой шапкой и варежками, а также сапожками на шпильке.