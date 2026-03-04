Ведущая Оксана Федорова вышла на Байкал на шпильках, повторяя за SHAMAN
48‑летняя Оксана Фёдорова устроила фотосессию на льду Байкала. Для съёмки она выбрала белоснежный обтягивающий костюм, дополнив образ меховой шапкой и варежками, а также сапожками на шпильке.
Подписчики блога пришли в восторг — в комментариях её называли «Снежной королевой», «богиней» и «невероятной красоткой». Впрочем, нашлись и те, кто поинтересовался, где в это время был SHAMAN.
Ранее на байкальском льду отметились уже две звезды шоу‑бизнеса. Тренд задал Ярослав Дронов. Он снял на видео, как старательно облизывает лёд, и выложил ролик в личный блог с пометкой «18+».
Позже «попробовать Байкал» решила и Вика Цыганова. На озере она не стала припадать ко льду, ограничившись осколком. Певица попыталась с хрустом разжевать его и призналась, что лёд приклеился то ли к языку, то ли к губам.
