«Готов ещё терпеть»: Отар Кушанашвили раскрыл планы на борьбу с онкологией
Отар Кушанашвили подвёл итоги двух лет после лечения онкологии
Отар Кушанашвили рассказал в личном блоге о состоянии своего здоровья.
Журналист подвёл итоги двух лет с момента выписки из онкологического центра.
«Я проделал огромный путь с помощью очень хороших людей, которые меня окружают: Коли Баскова, Валерия Меладзе, Максима Фадеева... Я проделал огромный путь и не намерен проиграть в этой схватке ещё три года с помощью процедур <...> Я заинтересован только в сокрушительной победе, поэтому готов ещё три года терпеть процедуры», — рассказал Отар Шалвович.Шоумен порассуждал и на тему завершения карьеры. Кушанашвили откровенно признался, что хочет уйти со сцены вовремя, пока окончательно не утратил былое обаяние.
Напомним, телеведущему диагностировали рак кишечника IV стадии с метастазами. Он перенёс несколько операций и дважды находился в состоянии клинической смерти.