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«Готов ещё терпеть»: Отар Кушанашвили раскрыл планы на борьбу с онкологией

Отар Кушанашвили подвёл итоги двух лет после лечения онкологии
Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* @otar.kushanashvili)

Отар Кушанашвили рассказал в личном блоге о состоянии своего здоровья.



Журналист подвёл итоги двух лет с момента выписки из онкологического центра.

«Я проделал огромный путь с помощью очень хороших людей, которые меня окружают: Коли Баскова, Валерия Меладзе, Максима Фадеева... Я проделал огромный путь и не намерен проиграть в этой схватке ещё три года с помощью процедур <...> Я заинтересован только в сокрушительной победе, поэтому готов ещё три года терпеть процедуры», — рассказал Отар Шалвович.
Шоумен порассуждал и на тему завершения карьеры. Кушанашвили откровенно признался, что хочет уйти со сцены вовремя, пока окончательно не утратил былое обаяние.

Напомним, телеведущему диагностировали рак кишечника IV стадии с метастазами. Он перенёс несколько операций и дважды находился в состоянии клинической смерти.

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Ольга Щелокова

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