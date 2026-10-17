«Готов ещё терпеть»: Отар Кушанашвили раскрыл планы на борьбу с онкологией

17 октября 2026, 13:18

Отар Кушанашвили подвёл итоги двух лет после лечения онкологии

Отар Кушанашвили (Фото: Instagram* @otar.kushanashvili)

Отар Кушанашвили рассказал в личном блоге о состоянии своего здоровья.





Журналист подвёл итоги двух лет с момента выписки из онкологического центра.

«Я проделал огромный путь с помощью очень хороших людей, которые меня окружают: Коли Баскова, Валерия Меладзе, Максима Фадеева... Я проделал огромный путь и не намерен проиграть в этой схватке ещё три года с помощью процедур <...> Я заинтересован только в сокрушительной победе, поэтому готов ещё три года терпеть процедуры», — рассказал Отар Шалвович.