«Паническая атака страшная»: Лолита раскрыла, почему пять лет не пьёт спиртное
Певица Лолита полностью отказалась от алкоголя из-за приёма антидепрессантов
Певица Лолита Милявская на мероприятии «День рождения МУЗ-ТВ. ЦСКА Арена. 30 лет» рассказала, что полностью отказалась от алкоголя из-за приёма антидепрессантов.
В беседе с NEWS.ru артистка сообщила, что однажды она выпила немного спиртного на фоне приёма препаратов, и у неё случилась сильнейшая паническая атака. Поэтому уже пять лет Лолита не пьёт.
«Психиатр не предупредил [о том, что нельзя совмещать приём антидепрессантов и алкоголя], он думал, что я разумная. И я выпила один раз, с соседкой на балконе. Думаю: «Ну мы по чуть-чуть». Ребят, какая у меня была паническая атака страшная. Мы не столько выпили, сколько она со мной потом, почти сутки провозилась», — призналась певица.С тех пор она не позволяет себе спиртное ни в каких дозах, так как мало пить не умеет, а много ей нельзя. Артистка посоветовала людям с подобными проблемами не бояться и обращаться к психиатру. По словам Милявской, ей грамотно подобрали препарат: он выравнивает эмоциональный фон без подавленных эмоций и эйфории.