«Паническая атака страшная»: Лолита раскрыла, почему пять лет не пьёт спиртное

17 октября 2026, 11:26

Певица Лолита полностью отказалась от алкоголя из-за приёма антидепрессантов

Лолита Милявская (Фото: Telegram @lolitamilyavskaya)

Певица Лолита Милявская на мероприятии «День рождения МУЗ-ТВ. ЦСКА Арена. 30 лет» рассказала, что полностью отказалась от алкоголя из-за приёма антидепрессантов.





В беседе с NEWS.ru артистка сообщила, что однажды она выпила немного спиртного на фоне приёма препаратов, и у неё случилась сильнейшая паническая атака. Поэтому уже пять лет Лолита не пьёт.

«Психиатр не предупредил [о том, что нельзя совмещать приём антидепрессантов и алкоголя], он думал, что я разумная. И я выпила один раз, с соседкой на балконе. Думаю: «Ну мы по чуть-чуть». Ребят, какая у меня была паническая атака страшная. Мы не столько выпили, сколько она со мной потом, почти сутки провозилась», — призналась певица.