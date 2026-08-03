«Пиар-технологии: Пригожин объяснил успех концерта Дмитриенко в «Лужниках»

03 августа 2026, 15:03

Пригожин обвинил пиарщиков Дмитриенко в провокации против Крида ради концерта

Иосиф Пригожин (Фото: Instagram* @prigozhin_iosif)

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что команда Вани Дмитриенко при подготовке концерта в «Лужниках» применила политические пиар-технологии.





В беседе с NEWS.ru Иосиф Игоревич сообщил, что организаторы использовали старую схему с искусственным конфликтом вокруг декораций, задев Егора Крида и его публику. В соцсетях обсуждали схожесть сцен в стиле средневекового замка. Некоторые и вовсе предположили, что Крид заимствовал идею у Дмитриенко.



Пригожин отметил, что Егор не стал вступать в полемику и повёл себя достойно. Проблема, по мнению продюсера, не в самом артисте, а в его окружении. Бизнесмен назвал Ивана талантливым исполнителем и выразил уважение его нынешней команде за веру в молодого певца.

«Это первый большой концерт Дмитриенко, «Лужники» — это, безусловно, вызов для него, и амбиции — это очень важный инструмент в работе с артистами. Но мне кажется, если бы не использовали эти «трюки» с Кридом, команда Вани не получила бы такого успеха», — отметил Иосиф Игоревич.