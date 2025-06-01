«Готов отдать сперму любой женщине»: У Маска может быть ребенок от японской поп-звезды
Писательница Сент-Клэр: у Илона Маска есть ребенок от японской поп-звезды
У предпринимателя Илона Маска появился ещё один ребёнок — на этот раз от японской поп-звезды. Об этом заявила американская писательница Эшли Сент-Клэр, сообщается в материале New York Times.
Ранее Сент-Клэр заверяла, что сама родила от Маска сына Ромула, а теперь сообщает о его признаниях в отцовстве «детей по всему миру». Она говорит, что миллиардер сам сказал ей: у него есть ребенок «в том числе и от японской поп-звезды».
Сент-Клэр утверждает, что Маск выражал готовность «предоставлять свою сперму» любым женщинам из-за якобы тревоги о снижении рождаемости. Не секрет, что с этой проблемой борется множество стран.
«Он сделал вид, что это (предложение Маска о «донорстве») просто альтруизм. Считал, что люди должны просто иметь детей», — делилась Сент-Клэр.Известно, что на данный момент у Илона есть не менее 13 детей, так что новость об еще одном наследнике будет не слишком странной.
Писательница заявляла о зачатии их общего ребёнка в феврале 2024 года.
Если верить Эшли, то у нее случился интимный контакт с бизнесменом на острове Сен-Барт, во время совместной поездки. Она предоставила фото Маска с ее младенцем на руках как доказательство встреч «отца с маленьким сыном». Предприниматель навещал ребенка не менее трех раз, утверждала Сент-Клэр.