«Готов отдать сперму любой женщине»: У Маска может быть ребенок от японской поп-звезды

01 июня 2025, 02:24

Писательница Сент-Клэр: у Илона Маска есть ребенок от японской поп-звезды

Илон Маск (Фото: кадр из транслации Fox News на Youtube)

У предпринимателя Илона Маска появился ещё один ребёнок — на этот раз от японской поп-звезды. Об этом заявила американская писательница Эшли Сент-Клэр, сообщается в материале New York Times.





Ранее Сент-Клэр заверяла, что сама родила от Маска сына Ромула, а теперь сообщает о его признаниях в отцовстве «детей по всему миру». Она говорит, что миллиардер сам сказал ей: у него есть ребенок «в том числе и от японской поп-звезды».



Сент-Клэр утверждает, что Маск выражал готовность «предоставлять свою сперму» любым женщинам из-за якобы тревоги о снижении рождаемости. Не секрет, что с этой проблемой борется множество стран.





«Он сделал вид, что это (предложение Маска о «донорстве») просто альтруизм. Считал, что люди должны просто иметь детей», — делилась Сент-Клэр.