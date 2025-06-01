Лайма Вайкуле отчаянно надеется на Пугачеву для успеха фестиваля «Рандеву»

01 июня 2025, 01:11

Алла Пугачева и Лайка Вайкуле (Фото: Instagram* @ laima_vaikule_official)

Лайма Вайкуле отчаянно пытается возродить былую славу своего фестиваля «Рандеву» в Юрмале, активно рекламируя его за два месяца до старта. Она надеется на появление Аллы Пугачевой, чтобы привлечь публику, передает издание «7days.ru». Однако малоизвестные артисты и отсутствие крупных звезд ставят успех мероприятия под вопрос.





71-летняя Лайма Вайкуле делает все возможное, чтобы ее фестиваль «Рандеву» на берегу Балтийского моря не потерял актуальность. При этом именитые артисты давно обходят его стороной из-за скромных гонораров и сомнительной популярности.



В этом году Вайкуле пригласила малоизвестных исполнителей, которые согласились выступать только при гарантированной оплате, независимо от сборов. Главная надежда Вайкуле — на 76-летнюю Аллу Пугачеву, которая вряд ли выступит, но может появиться в зале или за кулисами.



