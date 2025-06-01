Лайма Вайкуле отчаянно надеется на Пугачеву для успеха фестиваля «Рандеву»
Лайма Вайкуле отчаянно пытается возродить былую славу своего фестиваля «Рандеву» в Юрмале, активно рекламируя его за два месяца до старта. Она надеется на появление Аллы Пугачевой, чтобы привлечь публику, передает издание «7days.ru». Однако малоизвестные артисты и отсутствие крупных звезд ставят успех мероприятия под вопрос.
71-летняя Лайма Вайкуле делает все возможное, чтобы ее фестиваль «Рандеву» на берегу Балтийского моря не потерял актуальность. При этом именитые артисты давно обходят его стороной из-за скромных гонораров и сомнительной популярности.
В этом году Вайкуле пригласила малоизвестных исполнителей, которые согласились выступать только при гарантированной оплате, независимо от сборов. Главная надежда Вайкуле — на 76-летнюю Аллу Пугачеву, которая вряд ли выступит, но может появиться в зале или за кулисами.
Стоит учитывать, что все еще остается публика, готовая заплатить лишь за шанс увидеть легенду.
Отношения с Пугачевой Лайма сохраняет крайне позитивные. Так, когда началась травля певицы, уехавшей в Израиль, Вайкуле встала на защиту своей коллеги. В одном из интервью народная артистка Латвии заявила, что Примадонна обеспечивала всю Россию.
Вайкуле активно пиарит мероприятие, хотя «Рандеву» больше всего сияло в те времена, когда Юрмалу заполняли московские звезды.
*Запрещенная в России экстремистская организация